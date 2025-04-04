Не все коллагеновые порошки одинаковы: назван единственный вид, который реально усваивается

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые эксперты утверждают, что коллагеновые добавки, такие как порошки и капсулы, расщепляются желудочным соком и не усваиваются организмом. Они рекомендуют получать коллаген из натуральных продуктов, таких как мясо, рыба и морепродукты.

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Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук в беседе с Pravda.Ru рассказала, имеет ли вообще в таком случае смысл приём коллагеновых добавок.

Соломатина заметила, что эффективность коллагеновых добавок зависит от их качества и формы. Коллаген, который не подвергся гидролизации (перевариванию), плохо расщепляется желудочным соком. Это особенно актуально для людей с проблемами пищеварения, подчеркнула она.

Гидролизованный коллаген, или пептиды коллагена, уже частично расщеплён и легче усваивается организмом. Он состоит из коротких цепочек аминокислот, которые легко усваиваются и используются для синтеза коллагена.

"Считается, что наиболее подходящим типом коллагена является рыбный. Для получения рыбного коллагена используются рыбные шкурки, которые обычно не употребляются в пищу. Эти шкурки перевариваются в специальном аппарате, что позволяет сохранить в них большое количество свободных аминокислот и коротких пептидов — строительного материала для коллагена. Полученные полупереваренные вещества организм перерабатывает в различные типы коллагена: один — для кожи, другой — для суставов. Поэтому рыбный коллаген считается наиболее универсальным. Поэтому добавки, содержащие его, могут быть полезны, но только в определённой степени", — объяснила Соломатина.

Коллаген бывает разных типов, и каждый из них выполняет свои функции. Например, рыбный коллаген считается наиболее подходящим для человека, так как он содержит аминокислоты, которые лучше всего усваиваются нашим организмом, добавила диетолог.

Для эффективного усвоения коллагена необходимы дополнительные компоненты:

Витамин C: он способствует синтезу коллагена.

Гиалуроновая кислота: улучшает увлажнение кожи и суставов.

Коэнзим Q10: поддерживает здоровье клеток и тканей.

Производители часто добавляют эти компоненты в коллагеновые добавки. Это делает их более эффективными и удобными для использования, добавила Соломатина.

Коллагеновые добавки, по словам врача, могут быть полезны в следующих случаях:

Для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.

Для укрепления суставов и связок.

На начальных стадиях разрушения суставов.

Однако, если суставы уже сильно повреждены, добавки могут быть неэффективны. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

"Если сустав уже разрушен, то там уже хоть залей из бочки всё там коллагеном — очень сложно. А если особенно на каких-то начальных стадиях разрушения, либо это просто для поддержания, скажем, чтобы не провисал, коллаген будет полезен", — отметила Соломатина.

Коллагеновые добавки могут быть полезными, но их эффективность зависит от качества и состава. Важно выбирать добавки, которые содержат гидролизованный коллаген и дополнительные компоненты для лучшего усвоения. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед началом приёма.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

