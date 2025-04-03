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Наступил сезон клещей: лучшие способы защитить себя и питомца

0:41
Здоровье

Наступает теплый сезон, значит активизируются опасные клещи. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко объяснила, как защитить себя и свое животное от этих паразитов.

Собачка чау чау
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Собачка чау чау

Важно вовремя позаботиться о прививках для собаки или кота.

"Животное помогут обезопасить средства, выпускаемых в разных формах. Это могут быть капли, спреи для обработки перед каждой прогулкой или репеллентные ошейники, — цитирует эксперта "Чемпионат".

По словам Онуфриенко, человеку, чтобы защититься, лучше использовать отпугивающие аэрозоли. Наносить их безопасно только на одежду.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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