Наступил сезон клещей: лучшие способы защитить себя и питомца

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наступает теплый сезон, значит активизируются опасные клещи. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко объяснила, как защитить себя и свое животное от этих паразитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Собачка чау чау

Важно вовремя позаботиться о прививках для собаки или кота.

"Животное помогут обезопасить средства, выпускаемых в разных формах. Это могут быть капли, спреи для обработки перед каждой прогулкой или репеллентные ошейники, — цитирует эксперта "Чемпионат".

По словам Онуфриенко, человеку, чтобы защититься, лучше использовать отпугивающие аэрозоли. Наносить их безопасно только на одежду.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

