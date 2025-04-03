Пять суперфудов для мозга: железная память с помощью простых решений

Известный исследователь Алексей Москалев рассказал о пяти видах продуктов, которыми полезно подкармливать мозг. Они отлично влияют на память.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Во-первых, для мозга полезны таки ягоды как черника, вишня, черноплодная рябина. Они укрепляют сосуды, защищают клетки мозга от нехватки кислорода и уменьшают воспаление.

Также стоит есть орехи и семена: лен, кунжут, тыквенные семечки. Они позволят сохранить когнитивные функции и замедлить возрастные изменения.

Из рыбы наиболее полезны жирные сорта: сардины, лосось, сельдь. Они благотворно сказываются на памяти.

А вот капуста: брокколи поддерживает работу митохондрий, сообщает KP. RU.

Также Москалев советует использовать специи. Например, куркума, тимьян, базилик, черный перец снижают воспалительные процессы.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

