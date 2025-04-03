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Пенсионерам не до сна: почему пожилые страдают бессонницей, и как отличить норму от патологии

Здоровье

У пожилых снижается выработка "гормона сна" мелатонина. Как распознать бессонницу, расскажем в этом материале.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

"Люди 60+ в норме могут засыпать до получаса, а молодым должно на это требоваться до 15 минут", — отметил врач-невролог Руслан Исаев.

Если человек старше 50 лет 1-2 раза встает в туалет и потом спокойно засыпает — это норма. Однако, если после таких подъемов не получается заснуть или они становятся все чаще, это говорит о патологии.

"После 60-65 лет сон меняется на нейрофизиологическом уровне. Исследования показывают, что сокращается глубокий сон. Это одна из важнейший стадий, когда организм восстанавливается", — рассказал эксперт.

Каждые 10 лет, по исследованиям учёных, глубокий сон в силу старения организма сокращается в среднем на 2 процента.

Возможно, увеличив продолжительность ценного глубокого сна, удастся тормозить деградацию головного мозга или омолаживать его, пишет KP. RU.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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