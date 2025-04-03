Глаза не болят, а зрение тает: опасная болезнь, которую не видно сразу

Более миллиона россиян старше 18 лет уже живут с диагнозом "глаукома". Это одно из самых опасных заболеваний глаз, которое может лишить зрения — и делает это почти без симптомов.
Глаукома — это заболевание, при котором поражается зрительный нерв. Основная причина — повышенное внутриглазное давление, которое вызывает:
Проблема в том, что заметить первые симптомы практически невозможно. Болезнь проявляется, когда уже нанесён серьёзный вред.
Сегодня офтальмологи используют высокоточные методы диагностики:
Эти исследования помогают увидеть изменения ещё до того, как пациент начнёт терять зрение.
На начальных стадиях применяют глазные капли, которые снижают внутриглазное давление.
Если этого недостаточно:
Раннее вмешательство — шанс сохранить зрение.
По словам офтальмохирурга Инала Дзамихова (ФНКЦ ФМБА России):
"Глаукома развивается незаметно и часто диагностируется слишком поздно. Важно проходить регулярные осмотры, особенно тем, кто в группе риска".
Это:
Глаукома не болит, не краснеет, не мешает жить… пока не начнёт забирать зрение. Единственный способ опередить её - регулярно проверяться у офтальмолога, сообщают "Вести Подмосковья".
Глауко́ма - большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения.
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