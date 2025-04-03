Глаза не болят, а зрение тает: опасная болезнь, которую не видно сразу

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более миллиона россиян старше 18 лет уже живут с диагнозом "глаукома". Это одно из самых опасных заболеваний глаз, которое может лишить зрения — и делает это почти без симптомов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Что такое глаукома и почему она так опасна

Глаукома — это заболевание, при котором поражается зрительный нерв. Основная причина — повышенное внутриглазное давление, которое вызывает:

Постепенную атрофию нерва.

Сужение поля зрения.

Появление "слепых зон" и трудности с фокусировкой при смене освещения.

Проблема в том, что заметить первые симптомы практически невозможно. Болезнь проявляется, когда уже нанесён серьёзный вред.

Как распознать глаукому на ранней стадии

Сегодня офтальмологи используют высокоточные методы диагностики:

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна).

(осмотр глазного дна). Тонометрия (измерение давления в глазу).

(измерение давления в глазу). Периметрия (оценка поля зрения).

(оценка поля зрения). ОКТ диска зрительного нерва (оптическая когерентная томография).

Эти исследования помогают увидеть изменения ещё до того, как пациент начнёт терять зрение.

Как лечат глаукому

На начальных стадиях применяют глазные капли, которые снижают внутриглазное давление.

Если этого недостаточно:

Назначается лазерная хирургия.

В более тяжёлых случаях — антиглаукомные операции.

Раннее вмешательство — шанс сохранить зрение.

Кто в группе риска

По словам офтальмохирурга Инала Дзамихова (ФНКЦ ФМБА России):

"Глаукома развивается незаметно и часто диагностируется слишком поздно. Важно проходить регулярные осмотры, особенно тем, кто в группе риска".

Это:

Люди старше 40 лет.

Те, у кого есть наследственная предрасположенность.

Пациенты с сахарным диабетом.

Люди с болезнями сердца и сосудов.

Регулярная проверка зрения — это не прихоть

Глаукома не болит, не краснеет, не мешает жить… пока не начнёт забирать зрение. Единственный способ опередить её - регулярно проверяться у офтальмолога, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Глауко́ма - большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения.

