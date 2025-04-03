Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известный актёр замешан в деле о торговле людьми: подробности обвинений
Не наносишь SPF в нужный момент? Тогда и крем не поможет
Не делайте эту ошибку в квартире: семь устройств, которые превратят ваше жильё в рай
30 минут боли и силы: тренировка от самого выносливого человека планеты
Мебель с распродажи — вот как она выдаёт бюджетный интерьер
Не делайте этого с крыжовником весной — останетесь без урожая
Если хотите похудеть, забудьте про тренажерку — этот напиток сожжет ваши калории
Собака воет каждый день — причина может вас шокировать
Покупаете сыр наугад? Вот как выбирать его с умом и не переплачивать за воздух

Глаза не болят, а зрение тает: опасная болезнь, которую не видно сразу

2:15
Здоровье

Более миллиона россиян старше 18 лет уже живут с диагнозом "глаукома". Это одно из самых опасных заболеваний глаз, которое может лишить зрения — и делает это почти без симптомов.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Что такое глаукома и почему она так опасна

Глаукома — это заболевание, при котором поражается зрительный нерв. Основная причина — повышенное внутриглазное давление, которое вызывает:

  • Постепенную атрофию нерва.
  • Сужение поля зрения.
  • Появление "слепых зон" и трудности с фокусировкой при смене освещения.

Проблема в том, что заметить первые симптомы практически невозможно. Болезнь проявляется, когда уже нанесён серьёзный вред.

Как распознать глаукому на ранней стадии

Сегодня офтальмологи используют высокоточные методы диагностики:

  • Офтальмоскопия (осмотр глазного дна).
  • Тонометрия (измерение давления в глазу).
  • Периметрия (оценка поля зрения).
  • ОКТ диска зрительного нерва (оптическая когерентная томография).

Эти исследования помогают увидеть изменения ещё до того, как пациент начнёт терять зрение.

Как лечат глаукому

На начальных стадиях применяют глазные капли, которые снижают внутриглазное давление.
Если этого недостаточно:

  • Назначается лазерная хирургия.
  • В более тяжёлых случаях — антиглаукомные операции.

Раннее вмешательство — шанс сохранить зрение.

Кто в группе риска

По словам офтальмохирурга Инала Дзамихова (ФНКЦ ФМБА России):

"Глаукома развивается незаметно и часто диагностируется слишком поздно. Важно проходить регулярные осмотры, особенно тем, кто в группе риска".

Это:

  • Люди старше 40 лет.
  • Те, у кого есть наследственная предрасположенность.
  • Пациенты с сахарным диабетом.
  • Люди с болезнями сердца и сосудов.

Регулярная проверка зрения — это не прихоть

Глаукома не болит, не краснеет, не мешает жить… пока не начнёт забирать зрение. Единственный способ опередить её - регулярно проверяться у офтальмолога, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Глауко́ма - большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Сейчас читают
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Зачем нужен спойлер или антикрыло на автомобиле. И в чём между ними разница Дмитрий Плотников Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Не наносишь SPF в нужный момент? Тогда и крем не поможет
Не делайте эту ошибку в квартире: семь устройств, которые превратят ваше жильё в рай
30 минут боли и силы: тренировка от самого выносливого человека планеты
Мебель с распродажи — вот как она выдаёт бюджетный интерьер
Зачем нужен спойлер или антикрыло на автомобиле. И в чём между ними разница
Не делайте этого с крыжовником весной — останетесь без урожая
Если хотите похудеть, забудьте про тренажерку — этот напиток сожжет ваши калории
Собака воет каждый день — причина может вас шокировать
Покупаете сыр наугад? Вот как выбирать его с умом и не переплачивать за воздух
Эти хитрости с рассадой дают всходы в два раза быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.