Настроение скачет, память дырявая, жить лень? Не спеши винить себя — сначала проверь этот гормон

Кажется, всё в порядке, но сил нет, настроение скачет, а в голове — туман. Возможно, это не стресс и не авитаминоз, а гормональный сбой из-за работы щитовидной железы. Маленький орган у основания шеи может оказывать огромное влияние на психику, энергию и даже память.
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Грустная девушка
Щитовидка и психика: незаметная связь
Щитовидная железа управляет обменом веществ через выработку гормонов Т3 и Т4. Когда их становится мало (гипотиреоз), замедляется буквально всё - и физические, и эмоциональные процессы. Первыми страдают:
Настроение.
Мотивация.
Память.
Стрессоустойчивость.
Симптомы, которые легко спутать с депрессией
Если вы заметили у себя следующее, стоит проверить щитовидку:
Постоянная усталость даже после сна.
Апатия и безразличие к любимым делам.
Раздражительность и тревожность без причины.
Туман в голове, забывчивость, рассеянность.
Перепады настроения от злости до слёз.
Почему гормоны щитовидки так важны для настроения
Гормоны Т3 и Т4 участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, от которых зависит наше самочувствие:
Серотонин - регулирует настроение и сон.
Дофамин - даёт мотивацию и удовольствие.
Норадреналин - помогает справляться со стрессом.
Если этих гормонов не хватает, мозг замедляется, эмоции притупляются, и появляется ощущение "жизни на автопилоте".
Что может случиться, если ничего не делать
Нелеченный гипотиреоз — это не просто вялость. Это цепочка проблем:
Хроническая депрессия и когнитивные нарушения.
Набор веса и замедленный обмен веществ.
Скачки давления и холестерина.
Сбои в женском цикле и фертильности.
Проблемы с пищеварением (запоры, вздутие).
Как поддержать щитовидную железу
Сдайте анализы
ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО — базовые показатели, которые помогут врачу оценить работу железы.
Следите за рационом
Особенно важны:
Йод (морепродукты, водоросли).
Селен (бразильские орехи, яйца).
Цинк (орехи, цельнозерновые).
Витамин D (рыба, солнце).
Железо (красное мясо, бобовые, шпинат).
При аутоиммунных проблемах желательно исключить глютен и сою.
Поддерживающие комплексы
Если не удаётся восполнить всё с пищей, можно подключить добавки. Например, Sarita+ содержит оптимальные дозы микроэлементов для поддержки щитовидки, энергии и эмоционального фона.
Психика и гормоны: нельзя отделять одно от другого
Если вас преследует беспричинная усталость, апатия или перепады настроения — не списывайте это на лень или стресс. Возможно, ваша щитовидка работает не так, как должна. Чем раньше вы это узнаете, тем легче вернуть себе энергию, ясность ума и радость жизни.
Уточнения
Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.