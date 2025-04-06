Настроение скачет, память дырявая, жить лень? Не спеши винить себя — сначала проверь этот гормон

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, всё в порядке, но сил нет, настроение скачет, а в голове — туман. Возможно, это не стресс и не авитаминоз, а гормональный сбой из-за работы щитовидной железы. Маленький орган у основания шеи может оказывать огромное влияние на психику, энергию и даже память.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Щитовидка и психика: незаметная связь

Щитовидная железа управляет обменом веществ через выработку гормонов Т3 и Т4. Когда их становится мало (гипотиреоз), замедляется буквально всё - и физические, и эмоциональные процессы. Первыми страдают:

Настроение.

Мотивация.

Память.

Стрессоустойчивость.

Симптомы, которые легко спутать с депрессией

Если вы заметили у себя следующее, стоит проверить щитовидку:

Постоянная усталость даже после сна.

Апатия и безразличие к любимым делам.

Раздражительность и тревожность без причины.

Туман в голове, забывчивость, рассеянность.

Перепады настроения от злости до слёз.

Почему гормоны щитовидки так важны для настроения

Гормоны Т3 и Т4 участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, от которых зависит наше самочувствие:

Серотонин - регулирует настроение и сон.

- регулирует настроение и сон. Дофамин - даёт мотивацию и удовольствие.

- даёт мотивацию и удовольствие. Норадреналин - помогает справляться со стрессом.

Если этих гормонов не хватает, мозг замедляется, эмоции притупляются, и появляется ощущение "жизни на автопилоте".

Что может случиться, если ничего не делать

Нелеченный гипотиреоз — это не просто вялость. Это цепочка проблем:

Хроническая депрессия и когнитивные нарушения.

Набор веса и замедленный обмен веществ.

Скачки давления и холестерина.

Сбои в женском цикле и фертильности.

Проблемы с пищеварением (запоры, вздутие).

Как поддержать щитовидную железу

Сдайте анализы

ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО — базовые показатели, которые помогут врачу оценить работу железы.

Следите за рационом

Особенно важны:

Йод (морепродукты, водоросли).

(морепродукты, водоросли). Селен (бразильские орехи, яйца).

(бразильские орехи, яйца). Цинк (орехи, цельнозерновые).

(орехи, цельнозерновые). Витамин D (рыба, солнце).

(рыба, солнце). Железо (красное мясо, бобовые, шпинат).

При аутоиммунных проблемах желательно исключить глютен и сою.

Поддерживающие комплексы

Если не удаётся восполнить всё с пищей, можно подключить добавки. Например, Sarita+ содержит оптимальные дозы микроэлементов для поддержки щитовидки, энергии и эмоционального фона.

Психика и гормоны: нельзя отделять одно от другого

Если вас преследует беспричинная усталость, апатия или перепады настроения — не списывайте это на лень или стресс. Возможно, ваша щитовидка работает не так, как должна. Чем раньше вы это узнаете, тем легче вернуть себе энергию, ясность ума и радость жизни.

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

