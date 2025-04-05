Он хотел подпитать мозг, а в итоге перестал чувствовать ноги: как витамин B6 может навредить

Мы привыкли считать витамины безвредными — мол, "лишнее выйдет само". Но есть вещества, с которыми такая логика не работает. Один из них — витамин B6. Он необходим организму, но при передозировке может нанести вред, особенно нервной системе.
Пиридоксин (он же B6) участвует в десятках процессов:
Его можно получить из обычных продуктов — мяса, рыбы, орехов, овса, бананов и бобовых.
Суточная норма витамина B6:
Но многие люди принимают добавки "на всякий случай" — а потом ещё пьют энергетики, где этот витамин тоже содержится. В результате дозировка может превышать 200 мг в день — и вот тут начинаются проблемы.
По словам невролога Байбина Чэня, избыток B6 может вызвать периферическую невропатию — это:
Иногда симптомы проходят после отмены добавки, но при длительном приёме высоких доз повреждения могут стать необратимыми.
Один из пациентов доктора Чэня несколько лет принимал витамин B6 в больших дозах — веря, что тот "улучшает мозг". У него появились неврологические симптомы, которые не объяснялись ни сахаром, ни щитовидкой, ни дефицитом B12. Оказалось, причина — в переизбытке именно B6.
Исследования пока не дают точного ответа: чем может грозить приём витамина в дозах от 10 до 200 мг в день. Поэтому врачи рекомендуют:
Организм умеет получать нужное из еды. И если вы не испытываете серьёзного дефицита — дополнительный B6 не нужен. А тем более не стоит превышать безопасные дозировки. Даже самые полезные вещества в избытке могут обернуться проблемой.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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