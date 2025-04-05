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Он хотел подпитать мозг, а в итоге перестал чувствовать ноги: как витамин B6 может навредить

2:39
Здоровье

Мы привыкли считать витамины безвредными — мол, "лишнее выйдет само". Но есть вещества, с которыми такая логика не работает. Один из них — витамин B6. Он необходим организму, но при передозировке может нанести вред, особенно нервной системе.

Таблетки на ладони
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таблетки на ладони

Витамин B6: зачем он нужен

Пиридоксин (он же B6) участвует в десятках процессов:

  • Поддерживает работу нервной системы.
  • Помогает мозгу и иммунитету.
  • Участвует в метаболизме белков и углеводов.

Его можно получить из обычных продуктов — мяса, рыбы, орехов, овса, бананов и бобовых.

Когда "полезное" становится опасным

Суточная норма витамина B6:

  • 1,2 мг для женщин.
  • 1,4 мг для мужчин.

Но многие люди принимают добавки "на всякий случай" — а потом ещё пьют энергетики, где этот витамин тоже содержится. В результате дозировка может превышать 200 мг в день — и вот тут начинаются проблемы.

Что может пойти не так

По словам невролога Байбина Чэня, избыток B6 может вызвать периферическую невропатию — это:

  • Онемение рук и ног.
  • Покалывание в конечностях.
  • Нарушения равновесия.
  • Чувство "ватных" ног.

Иногда симптомы проходят после отмены добавки, но при длительном приёме высоких доз повреждения могут стать необратимыми.

Реальный случай

Один из пациентов доктора Чэня несколько лет принимал витамин B6 в больших дозах — веря, что тот "улучшает мозг". У него появились неврологические симптомы, которые не объяснялись ни сахаром, ни щитовидкой, ни дефицитом B12. Оказалось, причина — в переизбытке именно B6.

А что, если доза чуть выше нормы?

Исследования пока не дают точного ответа: чем может грозить приём витамина в дозах от 10 до 200 мг в день. Поэтому врачи рекомендуют:

  • Не превышать рекомендуемую суточную норму.
  • Приём добавок согласовывать с врачом.
  • Не совмещать добавки с витаминами в напитках и "энергетиках".

Золотое правило: меньше — не значит хуже

Организм умеет получать нужное из еды. И если вы не испытываете серьёзного дефицита — дополнительный B6 не нужен. А тем более не стоит превышать безопасные дозировки. Даже самые полезные вещества в избытке могут обернуться проблемой.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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