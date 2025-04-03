5 удивительных причин включить яблочный уксус в свой рацион

5:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблочный уксус (ACV) — это ферментированный продукт, полученный из яблочного сока. Он широко используется в кулинарии, добавляя блюдам приятную кислинку, но на этом его свойства не заканчиваются. Яблочный уксус известен своими антибактериальными, целебными и метаболическими эффектами.

Чем полезен яблочный уксус?

ACV содержит большое количество антиоксидантов: флавоноиды, галловую кислоту, феруловую кислоту, кофейную кислоту и катехины. Также он богат витаминами и минералами, такими как бета-каротин, витамины Е и С.

Ферментация уксуса происходит благодаря уксуснокислым бактериям, которые превращают спирт в уксусную кислоту. Именно она обладает мощными противовоспалительными свойствами и оказывает влияние на уровень сахара в крови.

Исследования показывают, что регулярное употребление яблочного уксуса (от 4 до 12 недель) способствует снижению уровня сахара в крови натощак, особенно у людей с диабетом 2 типа. Самые заметные результаты проявляются спустя три месяца приема.

Даже если вы не страдаете диабетом, яблочный уксус может помочь стабилизировать уровень сахара. Согласно данным British Journal of Nutrition, он также способствует снижению уровня HbA1c — ключевого показателя контроля сахара в крови.

Колебания сахара в крови могут усиливать тягу к сладкому. Резкие скачки глюкозы провоцируют такие же резкие спады, вызывая желание перекусить чем-то сладким или углеводным. ACV замедляет всасывание сахаров и задерживает опорожнение желудка, что помогает контролировать уровень сахара.

Влияние ACV на уровень холестерина и вес

Яблочный уксус может положительно повлиять на уровень холестерина. Исследования показывают, что он способствует снижению триглицеридов и общего холестерина, особенно у людей с диабетом 2 типа. Наиболее выраженные результаты были достигнуты у тех, кто ежедневно принимал 15 мл ACV в течение 8 недель.

Некоторые данные также подтверждают, что яблочный уксус способствует снижению веса. В одном исследовании, в котором приняли участие 120 человек с избыточным весом и ожирением, участники употребляли 5, 10 или 15 мл ACV ежедневно. Спустя 12 недель наблюдалось значительное уменьшение массы тела, жировых отложений, сахара в крови и триглицеридов.

ACV и женское здоровье

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) связан с метаболическими нарушениями, включая резистентность к инсулину и ожирение. Исследования показывают, что прием 15 мл яблочного уксуса в течение 90 дней и более способствует улучшению функции яичников и чувствительности к инсулину. Однако для подтверждения этих данных необходимы дополнительные исследования.

Поддержка иммунитета и кишечного здоровья

Сырой нефильтрованный яблочный уксус содержит так называемую "матку" — осадок из антиоксидантов и полезных бактерий, образующихся в процессе ферментации. Этот продукт может поддерживать иммунитет и здоровье кишечника, однако он не является значительным источником пробиотиков по сравнению, например, с йогуртом.

Есть предположения, что яблочный уксус может положительно влиять на уровень артериального давления. В исследовании с участием людей с диабетом 2 типа, ожирением и повышенным уровнем холестерина наблюдалось снижение как систолического, так и диастолического давления при регулярном употреблении 30 мл ACV в день.

Как правильно употреблять яблочный уксус?

Один из самых удобных способов — это развести 1-2 столовые ложки ACV в воде или фруктовом соке. Чтобы сбалансировать кислотность, можно добавить мед или кленовый сироп. Для усиления полезных свойств добавляют специи и травы:

Имбирь - противовоспалительное и успокаивающее средство, помогает при боли в горле.

Корица - регулирует уровень сахара в крови и придает напитку сладковатый вкус.

Куркума с черным перцем - обладают мощным противовоспалительным эффектом.

Возможные риски

Хотя умеренное употребление яблочного уксуса (до 30 мл в день) считается безопасным, важно помнить о некоторых противопоказаниях:

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) стоит употреблять ACV с осторожностью, так как он замедляет опорожнение желудка и может усугубить вздутие.

Прием ACV может повлиять на уровень сахара в крови, поэтому людям, принимающим инсулин, нужно быть осторожными.

Избыточное употребление уксуса может привести к разрушению зубной эмали.

Перед включением ACV в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

