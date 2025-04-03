Всего один фрукт в день – и ваш организм скажет спасибо

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление фруктов приносит огромную пользу организму, но не все их свойства широко известны. Киви — настоящий суперфрукт, который не только питателен, но и помогает в профилактике множества заболеваний.

Фото: flickr.com by YoAmes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи из лимона и киви

Когда речь заходит о киви, многие сразу вспоминают его пользу для пищеварения. Однако этот фрукт способен на большее! Он укрепляет иммунитет, улучшает дыхательную систему и даже помогает замедлить старение клеток.

Киви — ваш щит от респираторных инфекций

Как утверждает врач-терапевт и диетолог Карлос Андрес Сапата, которого называют "Доктором фруктов": "Если вы едите один или два киви каждый день, это значительно снижает заболеваемость респираторными инфекциями. Или, по крайней мере, они продержат вас на день или два меньше, чем обычно".

Секрет в высоком содержании витаминов C, E и K, которые играют ключевую роль в поддержке иммунной системы. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что регулярное употребление киви у пожилых людей уменьшает частоту и длительность заложенности носа. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в этом фрукте, помогают снизить воспаление в легких и замедлить старение клеток.

Другие свойства киви

Помимо укрепления иммунитета, киви обладает и другими полезными качествами:

Богат клетчаткой - особенно зеленый сорт, который помогает при запорах.

Содержит актинидин - фермент, улучшающий переваривание белков и работу кишечника.

Рекордсмен по витамину C - в киви его почти вдвое больше, чем в апельсине. Один средний плод покрывает до 85% суточной нормы этого витамина!

Поднимает настроение - низкий уровень витамина C связан с депрессией и тревожностью, а регулярное употребление киви помогает улучшить эмоциональное состояние.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

