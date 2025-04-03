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Замок, виды и атмосфера Италии: секретный маршрут для туристов

2:20
Здоровье

Этот маршрут по берегу Лекко на озере Комо - находка для тех, кто любит неспешные прогулки, историю и впечатляющие панорамы. Путь к замку Везио и в деревню Варенна подарит не только захватывающие виды, но и погружение в историю этого края.

Прогулка подойдет каждому: небольшой подъем откроет потрясающий вид на озеро Комо с высоты, а удобство маршрута начинается прямо от железнодорожного вокзала Варенны. После посещения замка вас ждет расслабляющая атмосфера живописной деревни с уютными заливами и возможностью насладиться великолепным аперитивом.

Как добраться до замка

Выйдя с вокзала Варенна-Эсино, следуйте указателям на замок Везио. Дорога ведет в гору, по мощеным тропинкам и ступеням, среди оливковых рощ и смотровых площадок. Через 30-40 минут вы окажетесь у средневекового замка Везио. Не спешите: исследуйте крепость, прогуляйтесь по ее садам и насладитесь фантастическим видом на озеро и горы.

Отсюда спуск ведет в Варенну — живописную деревню на берегу Комо. Маршрут проходит по узким улочкам, крутым спускам и лестницам, пока вы не окажетесь на берегу озера. Пройдитесь по знаменитой "Прогулке влюбленных", полюбуйтесь колоритными домиками и пристанями. Завершить маршрут можно, вернувшись к вокзалу через уютные улочки Варенны.

История замка Везио: от древних времен до соколиной охоты

Замок Везио возвышается над Варенной на мысе горы Фопп. Его история начинается в XI веке, но археологические находки подтверждают, что люди жили здесь еще в железном веке. Средневековая башня была частью укрепленной деревни, защищавшей жителей от набегов.

Позже замок перешел во владение епископов, а затем семьи Латтуада. В Первую мировую войну рядом с ним разместили военный пост.

Сегодня Везио известен не только своей историей, но и центром ухода за хищными птицами. Здесь проводят демонстрации соколиной охоты: гости могут наблюдать за полетами птиц и узнать больше о соколах, орлах и совах.

Уточнения

Соколиная охота — разновидность охоты с использованием приручённых хищных птиц преимущественно из отряда Соколообразные (семейств соколиных и ястребиных) для ловли добычи.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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