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Гормоны больше не нужны: уникальный препарат изменит подход к менопаузе

2:49
Здоровье

Приливы и бессонница — частые спутники менопаузы, которые могут сильно ухудшать качество жизни женщин. Теперь появился новый негормональный препарат, способный облегчить эти симптомы. Он уже прошел третью фазу клинических испытаний и ожидает одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что препарат будет доступен в США и Европе в 2025 году.

Женщины
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Женщины

Принцип действия и особенности нового лекарства

В отличие от традиционных гормональных методов лечения, новый препарат стал первым в своем роде двойным антагонистом рецепторов нейрокинина-1 и -3 (NK-1 и NK-3), что делает его уникальным среди доступных сегодня методов лечения.

Производитель препарата, компания Bayer, подала заявку на его регистрацию в 2024 году. В клинических исследованиях третьей фазы он продемонстрировал значительное снижение частоты и интенсивности вазомоторных симптомов (ВМС), таких как приливы и ощущение жара, уже через 12 недель после начала приема.

Альтернатива гормональной терапии

Одним из ключевых преимуществ нового препарата является его безопасность для женщин, которые не могут использовать гормональную терапию, например, после перенесенного рака молочной железы. По словам директора по глобальным медицинским вопросам женского здоровья Bayer Сесилии Каэтано, этот препарат дает женщинам больше возможностей выбора и персонализированного лечения.

Элинзанетант действует на группу нейронов, чувствительных к уровню эстрогенов. Когда в период менопаузы уровень этого гормона снижается, нейроны становятся гиперактивными и нарушают терморегуляцию организма, вызывая приливы. Новый препарат модулирует их активность, помогая стабилизировать температуру тела и улучшая качество сна.

Когда ожидать поступления препарата в продажу?

FDA планирует принять окончательное решение по новому препарату во второй половине 2025 года. Если он получит одобрение, то в Бразилии он может появиться через 1,5 года после этого, так как потребуются дополнительные проверки со стороны национального Агентства по надзору за здоровьем (Anvisa).

"Мы формируем новую эру медицины, уверенные в том, что сможем не только трансформировать уход за пациентами с помощью революционных инноваций, но и ускорить доступ пациентов к новым лекарствам", — подчеркнула Исполнительный вице-президент Bayer по глобальной стратегии и коммерциализации Кристин Рот.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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