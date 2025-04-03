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Витамина С вдвое больше, чем в апельсине: как киви спасает организм

2:22
Здоровье

Коллаген — главный белок, который отвечает за прочность и эластичность кожи, суставов и костей. Он играет ключевую роль в их восстановлении, но с возрастом его естественная выработка снижается. Это может привести к проблемам с суставами, ломкости костей, потере упругости кожи и даже ухудшению настроения.

Киви
Фото: flickr.com by Sandor Diego Weijn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киви

Одним из лучших продуктов, который помогает организму вырабатывать коллаген, является киви. Этот яркий фрукт — настоящий кладезь витамина С, который не только укрепляет иммунитет, но и стимулирует синтез коллагена. По данным исследования, проведенного Мадридским университетом Комплутенсе и опубликованного в испанском издании Heraldo, в зеленом киви содержится в два раза больше витамина С, чем в апельсине. Это делает его незаменимым продуктом для здоровья кожи и суставов.

Но это не единственная польза киви. Он богат клетчаткой, калием и витамином Е, которые помогают улучшить пищеварение, снизить уровень плохого холестерина, нормализовать кровяное давление и даже повышают уровень эндорфинов, улучшая настроение.

В чем преимущества киви?

  • Здоровье суставов и костей. Высокое содержание витамина С и его способность стимулировать выработку коллагена делают киви отличным союзником в борьбе с остеопорозом и артритом.

  • Красивая и упругая кожа. Коллаген поддерживает эластичность и защиту кожи от негативных факторов окружающей среды.

  • Крепкий иммунитет. Благодаря рекордному содержанию витамина С, киви помогает организму противостоять инфекциям и вирусам.

  • Контроль веса. Киви быстро насыщает и помогает избежать незапланированных перекусов.

  • Здоровое пищеварение. Клетчатка в составе фрукта предотвращает запоры и способствует хорошей работе кишечника.

Еще несколько лет назад киви считался экзотическим продуктом, но сегодня он стал привычным и доступным. Его едят в свежем виде, добавляют в салаты, смузи, десерты и даже используют в маринадах и соусах. Этот фрукт — не просто вкусное угощение, а настоящий помощник для здоровья и долголетия.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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