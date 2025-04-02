Этот продукт неспроста лежит в холодильнике: не просто десерт, а волшебное средство от болезней

Несладкий жирный йогурт с высоким содержанием белка может снизить риск развития рака толстой кишки. Об этом заявил онколог Джастин Стеббинг.
Ранее Гарвардский университет провел исследования, которые показали, что среди любителей йогурта риск развития рака толстой кишки снижен на 20 процентов.
По мнению учёных, бифидобактерии, которые есть в этом продукте, могут оказывать противораковое воздействие. А кальций может связываться с потенциально вредными веществами в кишечнике и способствовать их уничтожению, пишет Daily Mail.
"Различия в процессах ферментации йогуртов могут влиять на количество полезных бактерий в конечном продукте. Поэтому важно выбирать йогурты с живыми бактериями", — отметил он.
Кстати, регулярное употребление такого йогурта два раза в неделю благотворно скажется и на фигуре.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.
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