Этот продукт неспроста лежит в холодильнике: не просто десерт, а волшебное средство от болезней

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Здоровье

Несладкий жирный йогурт с высоким содержанием белка может снизить риск развития рака толстой кишки. Об этом заявил онколог Джастин Стеббинг.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Ранее Гарвардский университет провел исследования, которые показали, что среди любителей йогурта риск развития рака толстой кишки снижен на 20 процентов.

По мнению учёных, бифидобактерии, которые есть в этом продукте, могут оказывать противораковое воздействие. А кальций может связываться с потенциально вредными веществами в кишечнике и способствовать их уничтожению, пишет Daily Mail.

"Различия в процессах ферментации йогуртов могут влиять на количество полезных бактерий в конечном продукте. Поэтому важно выбирать йогурты с живыми бактериями", — отметил он.

Кстати, регулярное употребление такого йогурта два раза в неделю благотворно скажется и на фигуре.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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