Этот продукт неспроста лежит в холодильнике: не просто десерт, а волшебное средство от болезней

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несладкий жирный йогурт с высоким содержанием белка может снизить риск развития рака толстой кишки. Об этом заявил онколог Джастин Стеббинг.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Ранее Гарвардский университет провел исследования, которые показали, что среди любителей йогурта риск развития рака толстой кишки снижен на 20 процентов.

По мнению учёных, бифидобактерии, которые есть в этом продукте, могут оказывать противораковое воздействие. А кальций может связываться с потенциально вредными веществами в кишечнике и способствовать их уничтожению, пишет Daily Mail.

"Различия в процессах ферментации йогуртов могут влиять на количество полезных бактерий в конечном продукте. Поэтому важно выбирать йогурты с живыми бактериями", — отметил он.

Кстати, регулярное употребление такого йогурта два раза в неделю благотворно скажется и на фигуре.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.

