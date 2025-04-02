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Витамины, которые отменяют друг друга: кого с кем нельзя сочетать

1:50
Здоровье

Пачки добавок растут, а самочувствие — нет? Знакомо. Кажется, вы всё делаете правильно: пьёте витамины, следуете рекомендациям, даже завели таблетницу. Но организм будто не замечает всей этой заботы. Причина, как ни странно, может крыться не в качестве добавок, а в их неправильном сочетании и времени приёма.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Всё дело в совместимости

Оказывается, не все витамины дружат друг с другом. Одни усиливают эффект, другие — блокируют усвоение. Кальций, например, мешает усваиваться железу, а витамин D работает в полную силу только вместе с жирами. Даже время суток может сыграть ключевую роль: магний лучше принимать на ночь, а B-группу — утром.

BODY UPGRADE: система, которая думает за вас

Именно на этом принципе построена система заботы о здоровье от научного центра BodyUpgrade. Здесь не просто назначают витамины — создают индивидуальную стратегию, учитывая совместимость, пищевые привычки и ритм жизни.

"Даже если у вас в схеме более 5-7 добавок, мы помогаем выстроить их приём так, чтобы каждый элемент работал на результат", — отмечает руководитель системы Софья Гетманская.

А персональный ассистент подсказывает, когда и с чем принимать, и следит за тем, чтобы вы ничего не забыли.

Польза — без перегруза

Система подбирает витамины и БАДы с учётом:

  • Времени суток.
  • Сочетаемости с пищей.
  • Совместимости между добавками.
  • Индивидуальных дефицитов.

И всё это — в виде понятного графика и таблицы, которая превращает хаос из баночек в стройную, эффективную схему, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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