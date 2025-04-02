Пачки добавок растут, а самочувствие — нет? Знакомо. Кажется, вы всё делаете правильно: пьёте витамины, следуете рекомендациям, даже завели таблетницу. Но организм будто не замечает всей этой заботы. Причина, как ни странно, может крыться не в качестве добавок, а в их неправильном сочетании и времени приёма.
Оказывается, не все витамины дружат друг с другом. Одни усиливают эффект, другие — блокируют усвоение. Кальций, например, мешает усваиваться железу, а витамин D работает в полную силу только вместе с жирами. Даже время суток может сыграть ключевую роль: магний лучше принимать на ночь, а B-группу — утром.
Именно на этом принципе построена система заботы о здоровье от научного центра BodyUpgrade. Здесь не просто назначают витамины — создают индивидуальную стратегию, учитывая совместимость, пищевые привычки и ритм жизни.
"Даже если у вас в схеме более 5-7 добавок, мы помогаем выстроить их приём так, чтобы каждый элемент работал на результат", — отмечает руководитель системы Софья Гетманская.
А персональный ассистент подсказывает, когда и с чем принимать, и следит за тем, чтобы вы ничего не забыли.
Система подбирает витамины и БАДы с учётом:
И всё это — в виде понятного графика и таблицы, которая превращает хаос из баночек в стройную, эффективную схему, сообщает Общественная Служба Новостей.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.