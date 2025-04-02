Здоровое питание, которое может вам навредить — вот как не попасть в ловушку

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, мы всё знаем о здоровом питании: больше клетчатки, меньше соли, никакой жареной еды. Но когда дело касается проблем с желудком, стандартные советы могут сыграть против нас. Диетолог Елена Соломатина предупреждает: при заболеваниях ЖКТ стоит пересмотреть даже то, что обычно считается полезным.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровое питание

Почему здоровая еда может навредить

"Когда слизистая желудка повреждена, грубая еда с высоким содержанием клетчатки может только усилить раздражение", — поясняет Соломатина.

По сути, даже салат из свежих овощей может превратиться в абразив, проходящий по воспалённой поверхности.

Особенно коварны блюда с сырыми волокнистыми овощами — капустой, редькой, морковью, — а также цельнозерновой хлеб и крупы с плотной структурой. Всё это может вызывать дискомфорт, боль и обострение воспалений.

Когда вкус становится врагом

Химическое раздражение — ещё один фактор. Казалось бы, чеснок и лук — натуральные продукты с массой пользы. Но если представить, как они "работают" на повреждённой слизистой, становится ясно: их лучше избегать.

"Добавьте к ним кислоту — и почувствуете ту боль, которую испытывает воспалённый желудок", — подчёркивает диетолог.

Важно не только что, но и как

Не менее значим и температурный режим блюд. Горячее — травмирует, холодное — провоцирует спазмы. Поэтому вся пища должна быть тёплой, мягкой и максимально щадящей.

Что поможет желудку восстановиться

Пища без специй, уксуса и избытка соли

Измельчённые блюда — пюре, суфле, запеканки

Отварные или тушёные продукты

Комфортная температура еды — не выше и не ниже тела

Когда желудок болен, он требует особого отношения. Даже самые полезные продукты могут обернуться врагами, если пренебрегать их текстурой, температурой или вкусом. Главное правило — мягко, нейтрально, без перегибов. Это и есть настоящая забота о себе, сообщает Радио 1.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

