Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее

Искусственные подсластители, используемые в низкокалорийных напитках и продуктах, могут незаметно влиять на мозг, заставляя человека есть больше. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, изучив влияние сукралозы — одного из самых популярных заменителей сахара. Их исследование опубликовано в журнале "Nature Metabolism".
Эксперимент с участием 75 добровольцев показал, что употребление сукралозы активизирует так называемые "горячие точки голода" в головном мозге. Это создает ощущение, что организм получит калории, однако этого не происходит. В результате мозг реагирует повышенным аппетитом и желанием съесть больше.
"Если организм ожидает калории из-за сладкого вкуса, но не получает их, это может изменить механизм работы мозга и усилить тягу к еде со временем", — поясняет эндокринолог Кэтлин Аланна Пейдж, один из авторов исследования.
Добровольцы трижды выпивали разные напитки: обычную воду, напиток с сукралозой и напиток с сахаром. До и после употребления ученые брали у них анализы крови и проводили МРТ головного мозга.
Результаты показали, что после приема сукралозы в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регулирование температуры тела, усталости и голода — активность значительно возрастала. Более того, усиливалась связь гипоталамуса с участками мозга, отвечающими за мотивацию и принятие решений.
Анализы крови подтвердили, что употребление сукралозы влияет на аппетит. После напитка с обычным сахаром в крови участников повышался уровень гормонов, снижающих чувство голода. Однако после напитка с искусственным подсластителем этот механизм не срабатывал.
Исследователи также отметили, что эффект был особенно выражен у людей с избыточным весом. Это поднимает важный вопрос о том, действительно ли "диетические" продукты помогают контролировать вес или, наоборот, способствуют перееданию.
Результаты исследования заставляют задуматься: действительно ли продукты "без сахара" так полезны для фигуры? Возможно, их потребление лишь усиливает тягу к еде и в конечном итоге приводит к обратному эффекту. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы детально разобраться в долгосрочном влиянии искусственных подсластителей на организм.
Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.
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