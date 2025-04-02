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Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее

2:40
Здоровье

Искусственные подсластители, используемые в низкокалорийных напитках и продуктах, могут незаметно влиять на мозг, заставляя человека есть больше. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, изучив влияние сукралозы — одного из самых популярных заменителей сахара. Их исследование опубликовано в журнале "Nature Metabolism".

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Как сукралоза влияет на мозг?

Эксперимент с участием 75 добровольцев показал, что употребление сукралозы активизирует так называемые "горячие точки голода" в головном мозге. Это создает ощущение, что организм получит калории, однако этого не происходит. В результате мозг реагирует повышенным аппетитом и желанием съесть больше.

"Если организм ожидает калории из-за сладкого вкуса, но не получает их, это может изменить механизм работы мозга и усилить тягу к еде со временем", — поясняет эндокринолог Кэтлин Аланна Пейдж, один из авторов исследования.

Как проходил эксперимент?

Добровольцы трижды выпивали разные напитки: обычную воду, напиток с сукралозой и напиток с сахаром. До и после употребления ученые брали у них анализы крови и проводили МРТ головного мозга.

Результаты показали, что после приема сукралозы в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регулирование температуры тела, усталости и голода — активность значительно возрастала. Более того, усиливалась связь гипоталамуса с участками мозга, отвечающими за мотивацию и принятие решений.

Чем это грозит?

Анализы крови подтвердили, что употребление сукралозы влияет на аппетит. После напитка с обычным сахаром в крови участников повышался уровень гормонов, снижающих чувство голода. Однако после напитка с искусственным подсластителем этот механизм не срабатывал.

Исследователи также отметили, что эффект был особенно выражен у людей с избыточным весом. Это поднимает важный вопрос о том, действительно ли "диетические" продукты помогают контролировать вес или, наоборот, способствуют перееданию.

Результаты исследования заставляют задуматься: действительно ли продукты "без сахара" так полезны для фигуры? Возможно, их потребление лишь усиливает тягу к еде и в конечном итоге приводит к обратному эффекту. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы детально разобраться в долгосрочном влиянии искусственных подсластителей на организм.

Уточнения

Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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