Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, с каждым сезоном появляется всё более экзотичный способ похудеть. Сегодня в тренде — карнивор-диета. Мясо, яйца, рыба и ни грамма зелени. В теории — звучит брутально и просто. Но стоит ли устраивать организму мясной марафон?

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Рацион хищника: всё, кроме зелени

Суть карнивор-диеты проста: ешь сколько хочешь продуктов животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, допускаются и молочные продукты. Подсчёт калорий? Забудьте. Овощи, фрукты, злаки, зелень? Исключаются. Диета апеллирует к "естественному" питанию первобытного человека. Но здесь, по словам диетолога Александры Тараско, — грубое искажение фактов.

"Человек — всеядное существо. Его пищеварительная система настроена и на мясо, и на растительную пищу", — подчёркивает эксперт.

Где же обещанное похудение

Удивительно, но килограммы действительно могут уйти. Почему? Всё банально — дефицит калорий. Много мяса съесть сложно, особенно без гарниров и сладкого. Порции невольно становятся меньше, отсюда и отвес на весах, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Но это — единственный плюс, и то временный. В долгосрочной перспективе организму становится плохо.

"Такое количество белка многим попросту не нужно. Это лишняя нагрузка на пищеварение, почки, возможны проблемы со здоровьем", — говорит Тараско.

А где клетчатка

Самая болезненная точка диеты — почти полное отсутствие клетчатки. Без неё микробиом кишечника начинает меняться в худшую сторону: снижается иммунитет, ухудшается настроение, организм хуже усваивает витамины.

"Даже краткосрочный отказ от клетчатки может навредить, а длительное соблюдение карнивор-диеты — серьёзный риск", — подчёркивает специалист.

Баланс важнее моды

В итоге, модный рацион с акцентом на мясо оказывается ловушкой. Без растительной пищи не получится поддерживать здоровье — ни физическое, ни психологическое. А похудеть можно и по-другому: просто уменьшив калорийность, но сохранив разнообразие на тарелке.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



