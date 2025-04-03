Аппетит по расписанию: эта система питания знает, когда ваш организм просит киви, а когда — тыкву

Переход от зимы к весне, от лета к осени — каждый сезон заставляет наш организм адаптироваться. А ведь чем лучше он к этому подготовлен, тем меньше усталости, упадка сил и простуд. И именно с этим помогает справиться календарная диета — простая, натуральная и вкусная система питания, выстроенная по сезонам.
Календарная диета — это не строгая схема с подсчётом калорий, а способ питаться в гармонии с природным циклом. Весной — зелень и лёгкие овощи, летом — сочные фрукты и ягоды, осенью — корнеплоды и злаки, зимой — плотные продукты, богатые белком. Это удобно, экологично и экономно: вы используете то, что уже "созрело".
К тому же такой рацион разнообразен, позволяет пробовать новые блюда каждый месяц и не требует отказываться от любимых продуктов.
Авторы методики предлагают 8 понятных принципов:
— Белок на каждый приём пищи. Это может быть рыба, курица, яйца, бобовые или нежирный сыр.
— Больше продуктов с высоким содержанием воды. Супы, огурцы, йогурты насытят без лишних калорий.
— Минимум жиров — особенно скрытых. Отмеряйте масло и избегайте трансжиров.
— Добавьте клетчатку. Чем больше овощей и зелени, тем дольше ощущение сытости.
— Сложные углеводы — в меру. Цельнозерновые, картофель, фрукты — по сезону и в балансе.
— Три приёма пищи + перекусы. Десерты разрешены, но с умом.
— Алкоголь — не более 3 порций в неделю. Лучше без сахара.
— Каждую неделю — новый продукт. Это убережёт от скуки и нехватки витаминов.
Диета предлагает сезонные акценты. Например:
— Январь: репа, кролик, киви, цитрусы
— Апрель: спаржа, шпинат, перепела
— Июль: смородина, раки, баклажаны
— Октябрь: тыква, виноград, фундук
— Декабрь: батат, куркума, шампиньоны
Можно начинать в любой месяц — важно не дата, а регулярность.
Питание по календарю помогает организму легче адаптироваться к сезонным переменам, заряжает энергией и не требует жертв. Главное — сезонность, простота и разнообразие. И, пожалуй, это одна из немногих диет, которая дружит с удовольствием от еды.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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