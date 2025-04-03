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Аппетит по расписанию: эта система питания знает, когда ваш организм просит киви, а когда — тыкву

2:36
Здоровье

Переход от зимы к весне, от лета к осени — каждый сезон заставляет наш организм адаптироваться. А ведь чем лучше он к этому подготовлен, тем меньше усталости, упадка сил и простуд. И именно с этим помогает справиться календарная диета — простая, натуральная и вкусная система питания, выстроенная по сезонам.

Полезные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полезные продукты

Что это такое

Календарная диета — это не строгая схема с подсчётом калорий, а способ питаться в гармонии с природным циклом. Весной — зелень и лёгкие овощи, летом — сочные фрукты и ягоды, осенью — корнеплоды и злаки, зимой — плотные продукты, богатые белком. Это удобно, экологично и экономно: вы используете то, что уже "созрело".

К тому же такой рацион разнообразен, позволяет пробовать новые блюда каждый месяц и не требует отказываться от любимых продуктов.

Простые правила питания

Авторы методики предлагают 8 понятных принципов:

Белок на каждый приём пищи. Это может быть рыба, курица, яйца, бобовые или нежирный сыр.

Больше продуктов с высоким содержанием воды. Супы, огурцы, йогурты насытят без лишних калорий.

Минимум жиров — особенно скрытых. Отмеряйте масло и избегайте трансжиров.

Добавьте клетчатку. Чем больше овощей и зелени, тем дольше ощущение сытости.

Сложные углеводы — в меру. Цельнозерновые, картофель, фрукты — по сезону и в балансе.

Три приёма пищи + перекусы. Десерты разрешены, но с умом.

Алкоголь — не более 3 порций в неделю. Лучше без сахара.

Каждую неделю — новый продукт. Это убережёт от скуки и нехватки витаминов.

Что есть по месяцам

Диета предлагает сезонные акценты. Например:

Январь: репа, кролик, киви, цитрусы
Апрель: спаржа, шпинат, перепела
Июль: смородина, раки, баклажаны
Октябрь: тыква, виноград, фундук
Декабрь: батат, куркума, шампиньоны

Можно начинать в любой месяц — важно не дата, а регулярность.

В чём суть

Питание по календарю помогает организму легче адаптироваться к сезонным переменам, заряжает энергией и не требует жертв. Главное — сезонность, простота и разнообразие. И, пожалуй, это одна из немногих диет, которая дружит с удовольствием от еды.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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