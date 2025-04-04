Коллагеновые добавки: почему они могут не работать, как вы ожидаете

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коллаген — это ключевой белок, который формирует основу соединительной ткани в организме. Он обеспечивает эластичность кожи, прочность костей и здоровье суставов.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

С возрастом производство коллагена снижается, что ведёт к образованию морщин и прочим возрастным изменениям. Поэтому многие люди рассматривают возможность приёма коллагеновых добавок в надежде сохранить молодость и красоту.

Однако врач-терапевт и дерматовенеролог клиники "Будь Здоров" на Сретенке Мария Кызымко отмечает, что такие добавки, будь то порошки, капсулы, жидкие растворы или жевательные мармеладки, не всегда приносят ожидаемый эффект. Причина в том, что они разрушаются в желудке и не доходят до кишечника, где происходит их усвоение.

По словам специалиста, слова которого приводит Газета.Ru, для поддержания молодости и здоровья важен не только приём добавок, но и активный образ жизни, сбалансированное питание и уход за телом.

"Если вы хотите увеличить потребление коллагена, обратите внимание на натуральные источники этого белка. Продукты, богатые коллагеном, включают в себя различные виды мяса, рыбы, морепродуктов", — сказала Мария Кызымко.

Особенно богаты коллагеном курица (особенно кожа), индейка, говяжий бульон, костный мозг, говяжьи сухожилия, свиные ножки и уши, отметила врач.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

