Лучший фрукт для диабетиков: насыщает, защищает сердце и кишечник

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о фруктах в рационе диабетика, многим кажется, что их нужно исключать или сводить к минимуму. Но это не так. Главное — выбирать правильно. Один из лучших вариантов, по мнению экспертов, — это авокадо.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Почему авокадо — находка для диабетика

Авокадо отличается низким гликемическим индексом, то есть практически не влияет на уровень сахара в крови. При этом он богат полезными жирами и пищевыми волокнами. Такая комбинация:

улучшает чувствительность к инсулину ,

помогает дольше сохранять чувство сытости ,

предотвращает переедание и резкие скачки глюкозы.

Диетолог Микаэли Родригес объясняет: клетчатка замедляет всасывание углеводов и регулирует уровень сахара, а мононенасыщенные жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Как включить авокадо в рацион

Авокадо универсален и подойдёт для самых разных блюд:

гуакамоле - с томатом, луком, кориандром и лимоном,

смузи или "витаминами" без сахара ,

десерты - например, мусс из авокадо с какао 50%.

Важно: избегайте добавления сахара и подсластителей, чтобы сохранить полезные свойства фрукта.

Другие полезные фрукты при диабете

Кроме авокадо, диетологи рекомендуют:

красные ягоды,

яблоки,

груши,

маракуйю,

кокос.

Эти плоды содержат антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие иммунитет и метаболизм. А пищевые волокна в их составе способствуют здоровью кишечника и мягкому контролю уровня сахара.

Важен не только выбор, но и баланс

По словам Родригес, гликемический контроль — это не просто отказ от сахара, а умение подбирать продукты, которые усваиваются медленно и насыщают качественно. Ключ — в умеренности, разнообразии и внимании к количеству углеводов в порции.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.



