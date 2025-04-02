Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог
Вот как ухаживать за чугунными решетками гриля: легко, быстро и без нервов
Лучшие советы для повышения урожайности гороха без дополнительных усилий
Не живёте на даче — ничего страшного: вот что посадить
Неожиданный фаворит: туристы всё чаще выбирают этот регион России вместо Турции и Дубая
Дальняя трасса, тишина и сон за рулём: как избежать самой страшной ошибки
Четыре года судов за пенсию – почему пилотам так трудно её получить
Живой экран: как осьминоги меняют цвет за доли секунды
Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов признал свою вину в суде

Лучший фрукт для диабетиков: насыщает, защищает сердце и кишечник

2:00
Здоровье

Когда речь заходит о фруктах в рационе диабетика, многим кажется, что их нужно исключать или сводить к минимуму. Но это не так. Главное — выбирать правильно. Один из лучших вариантов, по мнению экспертов, — это авокадо.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Почему авокадо — находка для диабетика

Авокадо отличается низким гликемическим индексом, то есть практически не влияет на уровень сахара в крови. При этом он богат полезными жирами и пищевыми волокнами. Такая комбинация:

  • улучшает чувствительность к инсулину,

  • помогает дольше сохранять чувство сытости,

  • предотвращает переедание и резкие скачки глюкозы.

Диетолог Микаэли Родригес объясняет: клетчатка замедляет всасывание углеводов и регулирует уровень сахара, а мононенасыщенные жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Как включить авокадо в рацион

Авокадо универсален и подойдёт для самых разных блюд:

  • гуакамоле - с томатом, луком, кориандром и лимоном,

  • смузи или "витаминами" без сахара,

  • десерты - например, мусс из авокадо с какао 50%.

Важно: избегайте добавления сахара и подсластителей, чтобы сохранить полезные свойства фрукта.

Другие полезные фрукты при диабете

Кроме авокадо, диетологи рекомендуют:

  • красные ягоды,

  • яблоки,

  • груши,

  • маракуйю,

  • кокос.

Эти плоды содержат антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие иммунитет и метаболизм. А пищевые волокна в их составе способствуют здоровью кишечника и мягкому контролю уровня сахара.

Важен не только выбор, но и баланс

По словам Родригес, гликемический контроль — это не просто отказ от сахара, а умение подбирать продукты, которые усваиваются медленно и насыщают качественно. Ключ — в умеренности, разнообразии и внимании к количеству углеводов в порции.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
Садоводство, цветоводство
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог
Вот как ухаживать за чугунными решетками гриля: легко, быстро и без нервов
Лучшие советы для повышения урожайности гороха без дополнительных усилий
Не живёте на даче — ничего страшного: вот что посадить
Неожиданный фаворит: туристы всё чаще выбирают этот регион России вместо Турции и Дубая
Дальняя трасса, тишина и сон за рулём: как избежать самой страшной ошибки
Лучший фрукт для диабетиков: насыщает, защищает сердце и кишечник
Четыре года судов за пенсию – почему пилотам так трудно её получить
Живой экран: как осьминоги меняют цвет за доли секунды
Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов признал свою вину в суде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.