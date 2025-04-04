Привычка, из-за которой ваша кожа сохнет, а аллергия усиливается — и это не еда

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас начинают утро с душа, но может ли это быть не лучшим выбором для здоровья? Врач объясняет, почему утренний душ может не быть полезным и когда лучше его принимать.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Три причины отказаться от утреннего душа

Аллергены и раздражители

По словам Арагонского врача Джузеппе, душ перед сном гораздо полезнее, чем утренний, особенно если вы страдаете от аллергий. Днем на вашем теле и волосах скапливаются пыльца, грязь, химические вещества и пот. Если вы не примете душ перед сном, эти аллергены попадут в постель, что может привести к ночной аллергии, зуду, раздражению кожи и даже проблемам с кожей лица.

Загрязнение постельного белья

Когда вы ложитесь спать с аллергенами на теле, они переносятся на ваше постельное белье, что может не только ухудшить качество сна, но и привести к загрязнению ткани. Если вы не хотите постоянно менять постельное белье и бороться с кожными проблемами, лучше принять душ вечером.

Пересушивание кожи

Дерматолог Эмма Амоафо-Менсах утверждает, что продолжительность душа также имеет значение. Оптимальное время для принятия душа — не более десяти минут. Длительные водные процедуры могут вызвать пересушивание кожи и раздражение. Короткий душ поможет сохранить кожу увлажненной и здоровой.

Вывод

Принятие душа вечером может быть гораздо полезнее для вашего здоровья, чем утреннее очищение. Кроме того, важно контролировать время пребывания в душе, чтобы избежать проблем с кожей.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

