Привычка, из-за которой ваша кожа сохнет, а аллергия усиливается — и это не еда

Многие из нас начинают утро с душа, но может ли это быть не лучшим выбором для здоровья? Врач объясняет, почему утренний душ может не быть полезным и когда лучше его принимать.
По словам Арагонского врача Джузеппе, душ перед сном гораздо полезнее, чем утренний, особенно если вы страдаете от аллергий. Днем на вашем теле и волосах скапливаются пыльца, грязь, химические вещества и пот. Если вы не примете душ перед сном, эти аллергены попадут в постель, что может привести к ночной аллергии, зуду, раздражению кожи и даже проблемам с кожей лица.
Когда вы ложитесь спать с аллергенами на теле, они переносятся на ваше постельное белье, что может не только ухудшить качество сна, но и привести к загрязнению ткани. Если вы не хотите постоянно менять постельное белье и бороться с кожными проблемами, лучше принять душ вечером.
Дерматолог Эмма Амоафо-Менсах утверждает, что продолжительность душа также имеет значение. Оптимальное время для принятия душа — не более десяти минут. Длительные водные процедуры могут вызвать пересушивание кожи и раздражение. Короткий душ поможет сохранить кожу увлажненной и здоровой.
Вывод
Принятие душа вечером может быть гораздо полезнее для вашего здоровья, чем утреннее очищение. Кроме того, важно контролировать время пребывания в душе, чтобы избежать проблем с кожей.
Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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