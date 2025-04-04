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Холестерин под контролем: этот растительный экстракт может продлить жизнь — доказано наукой

1:37
Здоровье

Высокий уровень "плохого" холестерина давно считается одной из главных угроз для сердца и сосудов. Он увеличивает риск инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Но теперь у медицины появился натуральный ответ на эту угрозу — и он растёт прямо в садах.

Боярышник
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боярышник

Что нашли учёные

Исследователи из Женского университета Сукмён (Южная Корея) установили: экстракт боярышника способен эффективно снижать уровень холестерина. Результаты эксперимента были опубликованы в зарубежных научных СМИ.

Опыт проводился на лабораторных мышах, которых разделили на три группы:

  • первая группа получала по 200 мг экстракта боярышника в день,

  • вторая — по 100 мг,

  • третья осталась контрольной, без изменений в рационе.

Через некоторое время у мышей из первых двух групп снизились уровни триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - именно они считаются основным источником проблем с сосудами.

"Эффект достигается благодаря высокому содержанию антиоксидантов", — сообщили авторы исследования.

Как это работает

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах боярышника, предотвращают окисление жиров, укрепляют стенки сосудов и поддерживают здоровье сердца. Причём положительное воздействие было замечено даже при умеренной дозировке.

Учёные планируют продолжить исследования уже с участием людей, но уже сейчас экстракт боярышника рассматривается как перспективное средство в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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