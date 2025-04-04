Холестерин под контролем: этот растительный экстракт может продлить жизнь — доказано наукой

Высокий уровень "плохого" холестерина давно считается одной из главных угроз для сердца и сосудов. Он увеличивает риск инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Но теперь у медицины появился натуральный ответ на эту угрозу — и он растёт прямо в садах.
Исследователи из Женского университета Сукмён (Южная Корея) установили: экстракт боярышника способен эффективно снижать уровень холестерина. Результаты эксперимента были опубликованы в зарубежных научных СМИ.
Опыт проводился на лабораторных мышах, которых разделили на три группы:
первая группа получала по 200 мг экстракта боярышника в день,
вторая — по 100 мг,
третья осталась контрольной, без изменений в рационе.
Через некоторое время у мышей из первых двух групп снизились уровни триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - именно они считаются основным источником проблем с сосудами.
"Эффект достигается благодаря высокому содержанию антиоксидантов", — сообщили авторы исследования.
Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах боярышника, предотвращают окисление жиров, укрепляют стенки сосудов и поддерживают здоровье сердца. Причём положительное воздействие было замечено даже при умеренной дозировке.
Учёные планируют продолжить исследования уже с участием людей, но уже сейчас экстракт боярышника рассматривается как перспективное средство в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).
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