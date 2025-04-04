Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России
Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года

Забудьте про салат: этот неожиданный продукт помогает худеть без ограничений

2:31
Здоровье

Если вы хотите избавиться от лишнего веса без жестких диет, вам стоит обратить внимание на грибы. Этот продукт не только низкокалорийный, но и помогает контролировать аппетит, ускоряет обмен веществ и способствует более эффективному снижению веса.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Как грибы помогают похудеть

По словам профессора Франклина Джозефа, эксперта по снижению веса, грибы являются отличным продуктом для контроля веса. Они богаты эрготионеином — мощным антиоксидантом, который улучшает обмен веществ и помогает снижать вес.

Эрготионеин, содержащийся в грибах, обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти свойства защищают клетки от окислительного стресса и воспаления, факторов, которые часто связаны с ожирением и нарушениями обмена веществ. Снижая окислительное повреждение, эрготионеин помогает улучшить функцию клеток и энергетический обмен, способствуя снижению веса.

Какие грибы лучше всего подходят для похудения

Самыми полезными являются такие грибы, как шиитаке, гливи и королевские устрицы. Эти виды особенно богаты эрготионеином и доступны в супермаркетах. Добавление этих грибов в ваш рацион может быть не только экономичным, но и полезным.

Сколько грибов нужно употреблять в день

Для получения значительной дозы эрготионеина и эффективного контроля веса достаточно употреблять около 35-50 г грибов в день. Если вы не любите грибы, можно использовать грибные добавки, которые содержат экстракты различных видов грибов, обеспечивая более высокую дозу эрготионеина и других полезных веществ.

Преимущества грибов для похудения

Помимо эрготионеина, грибы являются отличным источником пищевых волокон, которые способствуют чувству сытости и улучшают пищеварение. Они также содержат витамины группы В и минералы, поддерживающие общее состояние здоровья и обмен веществ.

Однако важно помнить, что грибы наиболее эффективны в качестве дополнения к сбалансированной диете и здоровому образу жизни. Регулярная физическая активность, поддержание водного баланса и осознанное питание являются неотъемлемыми частями успешного плана по снижению веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Камень из ниоткуда: странная находка на Марсе, которую не могут разгадать
Наука и техника
Камень из ниоткуда: странная находка на Марсе, которую не могут разгадать Аудио 
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года
Омлет, который заменит тренажерный зал: как яйца помогают нарастить мышцы без химии
Тайное движение в недрах Земли: что угрожает стабильности континентов
Невеста Павла Дурова показала их совместное пикантное фото
Всё шло к сенсации, но один угловой всё сломал: Real Madrid снова в финале
Забудьте про салат: этот неожиданный продукт помогает худеть без ограничений
Смерть с перьями: замаскированный под утку, но созданный для убийства
Опускать или нет? Эксперты раскрыли грязную правду о смыве унитаза
Способы добиться идеальной рассады: домашние методы для успешного роста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.