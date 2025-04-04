Забудьте про салат: этот неожиданный продукт помогает худеть без ограничений

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите избавиться от лишнего веса без жестких диет, вам стоит обратить внимание на грибы. Этот продукт не только низкокалорийный, но и помогает контролировать аппетит, ускоряет обмен веществ и способствует более эффективному снижению веса.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Как грибы помогают похудеть

По словам профессора Франклина Джозефа, эксперта по снижению веса, грибы являются отличным продуктом для контроля веса. Они богаты эрготионеином — мощным антиоксидантом, который улучшает обмен веществ и помогает снижать вес.

Эрготионеин, содержащийся в грибах, обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти свойства защищают клетки от окислительного стресса и воспаления, факторов, которые часто связаны с ожирением и нарушениями обмена веществ. Снижая окислительное повреждение, эрготионеин помогает улучшить функцию клеток и энергетический обмен, способствуя снижению веса.

Какие грибы лучше всего подходят для похудения

Самыми полезными являются такие грибы, как шиитаке, гливи и королевские устрицы. Эти виды особенно богаты эрготионеином и доступны в супермаркетах. Добавление этих грибов в ваш рацион может быть не только экономичным, но и полезным.

Сколько грибов нужно употреблять в день

Для получения значительной дозы эрготионеина и эффективного контроля веса достаточно употреблять около 35-50 г грибов в день. Если вы не любите грибы, можно использовать грибные добавки, которые содержат экстракты различных видов грибов, обеспечивая более высокую дозу эрготионеина и других полезных веществ.

Преимущества грибов для похудения

Помимо эрготионеина, грибы являются отличным источником пищевых волокон, которые способствуют чувству сытости и улучшают пищеварение. Они также содержат витамины группы В и минералы, поддерживающие общее состояние здоровья и обмен веществ.

Однако важно помнить, что грибы наиболее эффективны в качестве дополнения к сбалансированной диете и здоровому образу жизни. Регулярная физическая активность, поддержание водного баланса и осознанное питание являются неотъемлемыми частями успешного плана по снижению веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

