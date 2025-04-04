Глаза выдают скрытые угрозы: раскрыта тревожная закономерность

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цвет глаз — не просто внешняя особенность, а потенциальный индикатор здоровья. Учёные уверены: определённый оттенок радужки может указывать на склонность к ряду заболеваний. А значит, зная свою предрасположенность, можно вовремя отреагировать и избежать осложнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Голубые глаза: меланома, слепота и нейродегенерация

Люди со светлыми глазами, особенно синими и серыми, хуже защищены от ультрафиолета, что повышает риск меланомы кожи. Кроме того, для них характерна повышенная вероятность:

полной слепоты,

развития алкогольной зависимости,

нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

"Светлые радужки связаны с меньшим количеством пигмента меланина, который защищает клетки от повреждений", — отмечают медики.

Зато у голубоглазых реже развивается катаракта - светлая радужка снижает риск её появления.

Карие глаза: зрение под угрозой, но кожа в безопасности

Тёмные глаза, по наблюдениям врачей, чаще встречаются у людей, склонных к:

наркотической зависимости,

офтальмологическим заболеваниям,

сильной боли во время родов (у женщин).

Но есть и плюсы: кареглазые реже страдают от рака кожи и возрастных болезней. Меланин в радужке работает как естественный защитник от солнечного излучения и клеточного старения.

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός "глаз" + λόγος "учение") — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

