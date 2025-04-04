Глаза выдают скрытые угрозы: раскрыта тревожная закономерность

Цвет глаз — не просто внешняя особенность, а потенциальный индикатор здоровья. Учёные уверены: определённый оттенок радужки может указывать на склонность к ряду заболеваний. А значит, зная свою предрасположенность, можно вовремя отреагировать и избежать осложнений.
Люди со светлыми глазами, особенно синими и серыми, хуже защищены от ультрафиолета, что повышает риск меланомы кожи. Кроме того, для них характерна повышенная вероятность:
полной слепоты,
развития алкогольной зависимости,
нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.
"Светлые радужки связаны с меньшим количеством пигмента меланина, который защищает клетки от повреждений", — отмечают медики.
Зато у голубоглазых реже развивается катаракта - светлая радужка снижает риск её появления.
Тёмные глаза, по наблюдениям врачей, чаще встречаются у людей, склонных к:
наркотической зависимости,
офтальмологическим заболеваниям,
сильной боли во время родов (у женщин).
Но есть и плюсы: кареглазые реже страдают от рака кожи и возрастных болезней. Меланин в радужке работает как естественный защитник от солнечного излучения и клеточного старения.
Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός "глаз" + λόγος "учение") — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
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