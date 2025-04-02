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Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии

1:37
Здоровье

Проблемы с сердцем и сосудами остаются одной из главных причин смертности в мире. Особенно опасна эссенциальная гипертония — состояние, при котором давление стабильно выше нормы.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Генетика под прицелом

Исследователи из Белгорода провели анализ здоровья почти тысячи человек — как с гипертонией, так и без неё. Целью работы было выявить связь между артериальным давлением и генетическими особенностями. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе анализа была найдена устойчивая связь между гипертонией и полиморфизмом гена rs11568818 MMP7.

"У носителей этого генетического варианта чаще наблюдается повышенное артериальное давление", — сообщили авторы исследования.

Не только гены

При этом учёные подчёркивают: важен не только ген, но и географический фактор. Так, выяснилось, что у жителей Индии и Мексики влияние этого генетического кода проявляется значительно слабее. Возможно, роль играют климат, рацион или образ жизни.

Исследование стало ещё одним подтверждением того, что гипертония может быть "зашита” в ДНК, но проявляется в зависимости от внешней среды.

Что это значит

Знание предрасположенности может помочь скорректировать образ жизни заранее: следить за питанием, уровнем стресса и регулярно проверять давление — особенно тем, у кого в семье уже были случаи гипертонии.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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