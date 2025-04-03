Мифы из баночек: что вы зря покупаете в аптеке и чем это может обернуться

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди верят, что пищевые добавки могут значительно улучшить здоровье или помочь достичь желаемых результатов, будь то похудение или улучшение физической формы. Однако не все добавки оправдывают свои обещания. Вот семь популярных добавок, которые могут оказаться бесполезными или даже вредными.

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Жиросжигатели

Жиросжигатели, часто содержащие кофеин и другие стимуляторы, могут давать временный прилив сил, но не приводят к значительной потере жира. Их действия ограничиваются повышением энергии, но на долгосрочную потерю веса это практически не влияет. Кроме того, такие добавки могут вызвать побочные эффекты, такие как нервозность, головные боли и обезвоживание из-за мочегонного эффекта.

Детокс-добавки

Добавки для детоксикации организма кажутся заманчивыми, но ваш организм уже имеет систему детоксикации, которая включает печень, почки и пищеварительный тракт. Эти добавки часто действуют как слабительные или мочегонные средства, что может привести к обезвоживанию, потере электролитов и недостатку микроэлементов. В некоторых случаях они могут вызвать аллергические реакции или токсическое воздействие.

Коллагеновые добавки

Коллагеновые добавки популярны благодаря их обещаниям улучшить состояние кожи, волос и суставов. Однако коллаген расщепляется на аминокислоты, и нет гарантии, что эти аминокислоты будут использованы для синтеза нового коллагена. Для синтеза коллагена необходимы другие вещества, такие как витамин С и аминокислоты, так что без них добавка будет бесполезной.

Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)

Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) часто используются для восстановления после тренировок. Однако, если вы получаете достаточное количество белка из пищи (мяса, рыбы, молочных продуктов), дополнительные BCAA не принесут значительной пользы. Избыток BCAA может снизить уровень других аминокислот, таких как триптофан, что может повлиять на уровень серотонина и вызвать усталость или плохое настроение.

Бустеры тестостерона

Бустеры тестостерона обещают улучшить уровень тестостерона, рост мышц и выносливость. Однако многие из них содержат растительные экстракты, такие как трибулус, йохимбин или мака, которые не имеют доказанного эффекта на уровень тестостерона у здоровых мужчин. Избыток тестостерона может привести к гормональному дисбалансу, что может вызвать проблемы с эстрогеном.

Витамин С при простуде

Витамин С часто рекламируется как средство для борьбы с простудой, но его добавки не всегда полезны. В то время как витамин С необходим для общего здоровья, высокие дозы могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, диарея и боли в животе. Кроме того, избыток витамина С может привести к образованию оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках, особенно у людей, склонных к этому.

Прочие добавки с непротестированными ингредиентами

Многие добавки, которые обещают быстрые результаты, содержат непроверенные ингредиенты, которые могут быть опасными для здоровья. Использование таких добавок может вызвать побочные эффекты, такие как аллергические реакции или токсическое воздействие на органы.

Хотя добавки могут быть полезными в некоторых случаях, важно помнить, что они не заменяют здоровое питание и сбалансированный образ жизни. Прежде чем начать принимать какие-либо добавки, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ненужных рисков.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

