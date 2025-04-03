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Употребляете пиво? Тогда вам точно нужно прочитать это до пятницы

2:19
Здоровье

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков, но важно помнить, что даже его умеренное потребление должно быть в рамках разумного. Если вы любите пиво, но хотите избежать вреда для здоровья, стоит знать, какое количество этого напитка не нанесет вам вреда.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Какое количество пива считается безопасным

Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), для мужчин безопасной нормой является не более двух стандартных порций алкоголя в день, для женщин — не более одной порции. В пересчете на пиво, это примерно 355 мл напитка с 5% содержанием алкоголя. Такой уровень потребления алкоголя помогает снизить риски для здоровья и предотвращает развитие заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением.

Полезно ли пиво

Несмотря на свою алкогольную природу, пиво может иметь и полезные свойства. Оно содержит витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор и антиоксиданты. Особенно интересен флавоноид ксантогумол, который помогает подавлять действие канцерогенов. Пиво также может быстро восполнить запасы энергии благодаря содержанию сахара, а дрожжи в его составе помогают предотвращать размножение некоторых патогенных микроорганизмов.

При умеренном потреблении пиво может оказывать позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствовать укреплению костей. Однако важно помнить, что злоупотребление этим напитком может привести к проблемам с печенью, повышенному риску алкогольной зависимости и другим заболеваниям.

Кому не стоит пить пиво

Несмотря на возможные полезные свойства, пиво имеет и противопоказания. Оно может раздражать пищеварительную систему, поэтому его не следует пить людям с хроническими заболеваниями, такими как гастрит, язва, панкреатит или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Также следует избегать пива людям с диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Беременным и кормящим женщинам категорически противопоказано употребление пива.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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