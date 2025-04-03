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Почему к вечеру ноги словно распухают — норма или повод для визита к врачу

2:25
Здоровье

Отек ног — это не просто косметическая проблема, а сигнал организма о возможных нарушениях. Если ваши ноги начали отекать, это может быть связано с рядом различных причин, от повседневных факторов до серьезных заболеваний. Эксперты объясняют, что нужно учитывать, чтобы правильно реагировать на отеки и какие меры предпринять.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Основные причины отечности ног

  • Задержка жидкости: одна из самых частых причин — избыточное потребление соли. Натрий способствует задержке воды в организме, что может привести к отекам ног.
  • Нарушения кровообращения: хроническая венозная недостаточность — когда вены не могут эффективно возвращать кровь к сердцу, — приводит к накоплению жидкости в нижних конечностях.
  • Травмы: ушибы и повреждения стоп могут вызвать местное воспаление и отек, являющиеся частью процесса заживления.
  • Заболевания почек: почки отвечают за баланс жидкости в организме. Когда они не справляются с этой функцией, возникают задержки жидкости, что может вызвать отеки.
  • Сердечныезаболевания: при застойной сердечной недостаточности нарушается кровообращение, что способствует накоплению жидкости в ногах.
  • Инфекции: например, целлюлит — инфекция кожи и подкожных тканей — может вызвать воспаление и отек в пораженной области.
  • Лекарства: некоторые медикаменты, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антидепрессанты и средства от гипертонии, могут вызвать задержку жидкости как побочный эффект.

Что делать при отеках ног

Если отек сопровождается болью, покраснением или ощущением тепла в области отека, это может свидетельствовать о серьезной проблеме, требующей медицинского вмешательства. Эксперты рекомендуют:

  • Обратить внимание на другие симптомы.
  • Вести активный образ жизни и заниматься спортом.
  • Соблюдать сбалансированную диету, чтобы поддерживать нормальное кровообращение и минимизировать задержку жидкости.

Когда стоит обратиться к врачу

Если отеки не проходят, сопровождаются болезненными ощущениями или появлением других симптомов, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Раннее выявление проблемы может значительно облегчить лечение и предотвратить развитие осложнений.

Уточнения

Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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