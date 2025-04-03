Почему к вечеру ноги словно распухают — норма или повод для визита к врачу

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отек ног — это не просто косметическая проблема, а сигнал организма о возможных нарушениях. Если ваши ноги начали отекать, это может быть связано с рядом различных причин, от повседневных факторов до серьезных заболеваний. Эксперты объясняют, что нужно учитывать, чтобы правильно реагировать на отеки и какие меры предпринять.

Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Основные причины отечности ног

Задержка жидкости: одна из самых частых причин — избыточное потребление соли. Натрий способствует задержке воды в организме, что может привести к отекам ног.

одна из самых частых причин — избыточное потребление соли. Натрий способствует задержке воды в организме, что может привести к отекам ног. Нарушения кровообращения: хроническая венозная недостаточность — когда вены не могут эффективно возвращать кровь к сердцу, — приводит к накоплению жидкости в нижних конечностях.

хроническая венозная недостаточность — когда вены не могут эффективно возвращать кровь к сердцу, — приводит к накоплению жидкости в нижних конечностях. Травмы: ушибы и повреждения стоп могут вызвать местное воспаление и отек, являющиеся частью процесса заживления.

ушибы и повреждения стоп могут вызвать местное воспаление и отек, являющиеся частью процесса заживления. Заболевания почек: почки отвечают за баланс жидкости в организме. Когда они не справляются с этой функцией, возникают задержки жидкости, что может вызвать отеки.

почки отвечают за баланс жидкости в организме. Когда они не справляются с этой функцией, возникают задержки жидкости, что может вызвать отеки. Сердечныезаболевания: при застойной сердечной недостаточности нарушается кровообращение, что способствует накоплению жидкости в ногах.

при застойной сердечной недостаточности нарушается кровообращение, что способствует накоплению жидкости в ногах. Инфекции: например, целлюлит — инфекция кожи и подкожных тканей — может вызвать воспаление и отек в пораженной области.

например, целлюлит — инфекция кожи и подкожных тканей — может вызвать воспаление и отек в пораженной области. Лекарства: некоторые медикаменты, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антидепрессанты и средства от гипертонии, могут вызвать задержку жидкости как побочный эффект.

Что делать при отеках ног

Если отек сопровождается болью, покраснением или ощущением тепла в области отека, это может свидетельствовать о серьезной проблеме, требующей медицинского вмешательства. Эксперты рекомендуют:

Обратить внимание на другие симптомы.

Вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Соблюдать сбалансированную диету, чтобы поддерживать нормальное кровообращение и минимизировать задержку жидкости.

Когда стоит обратиться к врачу

Если отеки не проходят, сопровождаются болезненными ощущениями или появлением других симптомов, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Раннее выявление проблемы может значительно облегчить лечение и предотвратить развитие осложнений.

Уточнения

Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.

