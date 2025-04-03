Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот какие детали выпускают весну в ваш дом — используйте их правильно
Потерянные чемоданы раскрывают секреты: что можно найти в забытом багаже
Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью
Цвет скорлупы — не главное: что на самом деле делает яйца полезными
Назым Кызайбай раскрыла главный секрет своего ухода из бокса — это не травмы
Почему фотографы выбирают Leica? Секреты лояльности и успеха
Невероятный эффект от сухого масла: рассказываем, как правильно его наносить для безупречной кожи
Трамп готовится сбросить тарифную бомбу на производителей пива — удар по алюминиевым банкам
Песня башкирской группы Ay Yola обогнала по популярности хит Леди Гаги

Пропал вкус? Риск смертности может быть выше, чем кажется

1:51
Здоровье

Медики обнаружили тревожную связь между снижением вкусового восприятия и общим риском смертности. Новое исследование, проведённое китайскими и шведскими учёными, показало: утрата способности ощущать вкус может говорить о повышенной вероятности смерти от любых причин.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Что проверяли исследователи

Были проанализированы данные программы NHANES (Национальное обследование здоровья и питания США), охватывающей тысячи американцев старше 40 лет. Участников опрашивали о восприятии классических вкусов: сладкого, солёного, кислого и горького. Например, спрашивали, чувствует ли человек вкус шоколада или ванили так же, как в молодости.

На основе ответов всех участников разделили на три группы:

  • сохранившие полное вкусовое восприятие

  • с ослаблением одного или двух вкусов

  • с потерей трёх и более вкусов

Результаты и цифры

Из 7 340 опрошенных 662 человека сообщили о частичной или полной потере вкуса. За 7 лет наблюдений умерли 1 010 участников.

Анализ выявил: снижение вкусового восприятия увеличивает риск смерти на 47%. Особенно высокая смертность наблюдалась у мужчин с утратой восприятия кислого, а у женщин — горького вкуса.

"Даже если обоняние сохраняется, ухудшение вкуса не теряет прогностического значения", — отметили авторы исследования.

Кто в зоне риска

Проблемы с вкусом, по данным статистики, уже есть у 17-19% американцев старше 40 лет. Авторы исследования призывают относиться к этому симптому серьёзно — особенно при комплексной оценке состояния здоровья у пожилых людей.

Уточнения

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника). 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Недвижимость
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Почему фотографы выбирают Leica? Секреты лояльности и успеха
Невероятный эффект от сухого масла: рассказываем, как правильно его наносить для безупречной кожи
Трамп готовится сбросить тарифную бомбу на производителей пива — удар по алюминиевым банкам
Песня башкирской группы Ay Yola обогнала по популярности хит Леди Гаги
Лампрантус заметный: как обеспечить уход за ярким суккулентом
Почему на прилавках стало так много новых сортов винограда?
2,5 миллиона на каждого: шокирующая правда о муравьях и как защитить от них свой дом
Циркон на борту: чем Запад пугают новейшие российские подлодки Ясень-М
Почему к вечеру ноги словно распухают — норма или повод для визита к врачу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.