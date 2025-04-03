Пропал вкус? Риск смертности может быть выше, чем кажется

Медики обнаружили тревожную связь между снижением вкусового восприятия и общим риском смертности. Новое исследование, проведённое китайскими и шведскими учёными, показало: утрата способности ощущать вкус может говорить о повышенной вероятности смерти от любых причин.
Были проанализированы данные программы NHANES (Национальное обследование здоровья и питания США), охватывающей тысячи американцев старше 40 лет. Участников опрашивали о восприятии классических вкусов: сладкого, солёного, кислого и горького. Например, спрашивали, чувствует ли человек вкус шоколада или ванили так же, как в молодости.
На основе ответов всех участников разделили на три группы:
сохранившие полное вкусовое восприятие
с ослаблением одного или двух вкусов
с потерей трёх и более вкусов
Из 7 340 опрошенных 662 человека сообщили о частичной или полной потере вкуса. За 7 лет наблюдений умерли 1 010 участников.
Анализ выявил: снижение вкусового восприятия увеличивает риск смерти на 47%. Особенно высокая смертность наблюдалась у мужчин с утратой восприятия кислого, а у женщин — горького вкуса.
"Даже если обоняние сохраняется, ухудшение вкуса не теряет прогностического значения", — отметили авторы исследования.
Проблемы с вкусом, по данным статистики, уже есть у 17-19% американцев старше 40 лет. Авторы исследования призывают относиться к этому симптому серьёзно — особенно при комплексной оценке состояния здоровья у пожилых людей.
Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника).
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