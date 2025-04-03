Пропал вкус? Риск смертности может быть выше, чем кажется

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики обнаружили тревожную связь между снижением вкусового восприятия и общим риском смертности. Новое исследование, проведённое китайскими и шведскими учёными, показало: утрата способности ощущать вкус может говорить о повышенной вероятности смерти от любых причин.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Что проверяли исследователи

Были проанализированы данные программы NHANES (Национальное обследование здоровья и питания США), охватывающей тысячи американцев старше 40 лет. Участников опрашивали о восприятии классических вкусов: сладкого, солёного, кислого и горького. Например, спрашивали, чувствует ли человек вкус шоколада или ванили так же, как в молодости.

На основе ответов всех участников разделили на три группы:

сохранившие полное вкусовое восприятие

с ослаблением одного или двух вкусов

с потерей трёх и более вкусов

Результаты и цифры

Из 7 340 опрошенных 662 человека сообщили о частичной или полной потере вкуса. За 7 лет наблюдений умерли 1 010 участников.

Анализ выявил: снижение вкусового восприятия увеличивает риск смерти на 47%. Особенно высокая смертность наблюдалась у мужчин с утратой восприятия кислого, а у женщин — горького вкуса.

"Даже если обоняние сохраняется, ухудшение вкуса не теряет прогностического значения", — отметили авторы исследования.

Кто в зоне риска

Проблемы с вкусом, по данным статистики, уже есть у 17-19% американцев старше 40 лет. Авторы исследования призывают относиться к этому симптому серьёзно — особенно при комплексной оценке состояния здоровья у пожилых людей.

Уточнения

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника).

