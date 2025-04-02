Овощ, который кажется полезным, но может навредить: проверьте свой холодильник

С наступлением весны многие стремятся наполнить свой рацион свежими овощами, чтобы вернуть в организм недостающие витамины после зимы. Однако врачи предупреждают: не все ранние овощи полезны, и некоторые могут быть даже опасны для здоровья. Одним из таких овощей является ранняя капуста, которая появляется на прилавках магазинов именно весной.
Раннюю капусту часто обрабатывают нитратами для ускорения роста и созревания. Хотя нитраты сами по себе не опасны, в организме они могут превращаться в нитриты, что приводит к нескольким серьезным последствиям:
Чтобы минимизировать возможный вред от ранних овощей, стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
Если вы хотите избежать рисков, выбирайте овощи с меньшим содержанием нитратов. Это редис, огурцы и шпинат, которые безопаснее для здоровья и могут быть отличной заменой ранней капусте.
Нитра́ты (от лат. nitras; устар. "селитры") — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3-.
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