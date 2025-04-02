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Овощ, который кажется полезным, но может навредить: проверьте свой холодильник

1:52
Здоровье

С наступлением весны многие стремятся наполнить свой рацион свежими овощами, чтобы вернуть в организм недостающие витамины после зимы. Однако врачи предупреждают: не все ранние овощи полезны, и некоторые могут быть даже опасны для здоровья. Одним из таких овощей является ранняя капуста, которая появляется на прилавках магазинов именно весной.

Капуста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капуста

Почему ранняя капуста может быть опасной?

Раннюю капусту часто обрабатывают нитратами для ускорения роста и созревания. Хотя нитраты сами по себе не опасны, в организме они могут превращаться в нитриты, что приводит к нескольким серьезным последствиям:

  • Отравление: симптомы включают тошноту, головную боль и головокружение.
  • Расстройства пищеварения: могут возникнуть боли в животе и диарея.
  • Воздействие на сердечно-сосудистую систему: особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать возможный вред от ранних овощей, стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Выбирайте продукцию у проверенных продавцов, желательно на рынках, где качество овощей контролируется.
  • Обратите внимание на внешний вид овощей. Яркий, неестественный цвет и блеск, отсутствие характерного запаха — все это может быть признаком избыточного содержания химикатов.
  • Промывайте и замачивайте овощи. Капусту, например, можно замачивать в холодной воде на 20-30 минут, чтобы уменьшить содержание нитратов.

Альтернативы для весеннего рациона

Если вы хотите избежать рисков, выбирайте овощи с меньшим содержанием нитратов. Это редис, огурцы и шпинат, которые безопаснее для здоровья и могут быть отличной заменой ранней капусте.

Уточнения

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. "селитры") — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3-.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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