Каждый пятый клещ опасен: что делать, если вас укусили — и как не допустить этого

Не все знают, что в этом году в Тюмени клещи будут особенно активными. Тёплая зима и ранняя весна создали идеальные условия для размножения этих маленьких кровососов. Врачи предупреждают: число клещей значительно возрастёт, и они могут стать причиной серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз или болезнь Лайма. Но как защититься от этих угроз?
Тёплая зима подарила клещам комфортное времяпрепровождение, и сейчас они активно выходят на охоту. По словам врача-эксперта Светланы Звонцовой, при температуре +3…+5°C начинается активизация клещей. Пик их активности приходится на май и июнь, а второй всплеск — на август-сентябрь. Клещи не только атакуют людей, но и переносят опасные болезни. Каждый пятый клещ является носителем боррелиоза, который может быть смертельно опасным, а энцефалит встречается гораздо реже.
Особое внимание стоит уделить питомцам, которые могут подхватить инфекцию. Кошки и собаки также могут быть укусены клещами, особенно если часто гуляют по траве. Для них есть специальные средства защиты, такие как ошейники, капли и спреи. Однако важно не забывать осматривать питомцев после прогулок, так как клещи могут прятаться в труднодоступных местах на их теле.
Не забывайте, что защита от клещей — это не только обработка территории и использование репеллентов, но и регулярные осмотры после прогулок. Ведь лучше предотвратить укус, чем лечить его последствия. Будьте внимательны, заботьтесь о себе и своих питомцах, и тогда сезон клещей не станет для вас угрозой, сообщает tmn.aif.ru.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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