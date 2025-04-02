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Каждый пятый клещ опасен: что делать, если вас укусили — и как не допустить этого

3:04
Здоровье

Не все знают, что в этом году в Тюмени клещи будут особенно активными. Тёплая зима и ранняя весна создали идеальные условия для размножения этих маленьких кровососов. Врачи предупреждают: число клещей значительно возрастёт, и они могут стать причиной серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз или болезнь Лайма. Но как защититься от этих угроз?

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Почему клещи активны именно сейчас

Тёплая зима подарила клещам комфортное времяпрепровождение, и сейчас они активно выходят на охоту. По словам врача-эксперта Светланы Звонцовой, при температуре +3…+5°C начинается активизация клещей. Пик их активности приходится на май и июнь, а второй всплеск — на август-сентябрь. Клещи не только атакуют людей, но и переносят опасные болезни. Каждый пятый клещ является носителем боррелиоза, который может быть смертельно опасным, а энцефалит встречается гораздо реже.

Как защититься от клещей

  • Обработка территорий: для предотвращения укусов клещей важно обработать территории. В этом году акарицидные работы начнутся в середине апреля в парках и на дачах.
  • Личная защита: репелленты с ДЭТА, перметрином или пикардином могут снизить риск укусов на 70-90%. Также рекомендуется носить светлую одежду с манжетами и тщательно осматривать себя после прогулок.
  • Прививки и страховка: в Тюменской области началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. Вакцинация поможет избежать тяжёлых последствий. Ярослав Королев, эксперт по клещам, также напоминает, что страховые полисы позволяют проверить клеща на наличие заболеваний и получить лечение.

Как защитить домашних животных от клещей

Особое внимание стоит уделить питомцам, которые могут подхватить инфекцию. Кошки и собаки также могут быть укусены клещами, особенно если часто гуляют по траве. Для них есть специальные средства защиты, такие как ошейники, капли и спреи. Однако важно не забывать осматривать питомцев после прогулок, так как клещи могут прятаться в труднодоступных местах на их теле.

Основные советы по защите от клещей

  • Обрабатывайте территорию акарицидами.
  • Используйте репелленты с ДЭТА и перметрином.
  • Одевайтесь в светлую одежду и не забывайте осматривать себя после прогулок.
  • Вакцинируйтесь от клещевого энцефалита и проверяйте клещей на инфекцию.

Не забывайте, что защита от клещей — это не только обработка территории и использование репеллентов, но и регулярные осмотры после прогулок. Ведь лучше предотвратить укус, чем лечить его последствия. Будьте внимательны, заботьтесь о себе и своих питомцах, и тогда сезон клещей не станет для вас угрозой, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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