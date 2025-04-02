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Лечение может стоить ясного ума: что не так с таблетками от аллергии

1:34
Здоровье

С приходом сезона аллергий многие спешат к аптечке. Но стоит ли всерьёз задуматься о том, чем мы лечим насморк и бессонницу?

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

В чём опасность

Доктор Энтони Комарофф, главный редактор Harvard Health Letter, бьёт тревогу: долгосрочное применение антигистаминных и других антихолинергических препаратов может повлиять на здоровье мозга.

Эти лекарства блокируют ацетилхолин — нейромедиатор, от которого зависят память, внимание и когнитивные способности. В эту группу входят:

  • таблетки от аллергии и насморка,

  • средства от бессонницы,

  • препараты от недержания мочи, тошноты и болезни Паркинсона.

Связь с деменцией

Некоторые исследования предполагают: длительное применение таких препаратов может увеличить риск развития деменции. Предположительно, из-за воспалений или нарушений мозговых процессов.

Однако, как подчёркивает Комарофф, научные данные пока противоречивы. Для 100% уверенности потребовались бы, например, долгосрочные наблюдения за близнецами, принимающими разные лекарства — но такие исследования практически невозможны.

Что делать

  • Оценивайте риски: временное облегчение не всегда стоит возможных последствий.

  • Используйте минимальную эффективную дозу.

  • Ограничьте продолжительность приёма.

  • Всегда консультируйтесь с врачом, особенно в сезоны аллергий.

"Любое лекарство — это баланс между пользой и риском", — напоминает доктор Комарофф.

Уточнения

Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, "медиаторы") — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός "нос") — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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