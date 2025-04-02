Лечение может стоить ясного ума: что не так с таблетками от аллергии

С приходом сезона аллергий многие спешат к аптечке. Но стоит ли всерьёз задуматься о том, чем мы лечим насморк и бессонницу?
Доктор Энтони Комарофф, главный редактор Harvard Health Letter, бьёт тревогу: долгосрочное применение антигистаминных и других антихолинергических препаратов может повлиять на здоровье мозга.
Эти лекарства блокируют ацетилхолин — нейромедиатор, от которого зависят память, внимание и когнитивные способности. В эту группу входят:
таблетки от аллергии и насморка,
средства от бессонницы,
препараты от недержания мочи, тошноты и болезни Паркинсона.
Некоторые исследования предполагают: длительное применение таких препаратов может увеличить риск развития деменции. Предположительно, из-за воспалений или нарушений мозговых процессов.
Однако, как подчёркивает Комарофф, научные данные пока противоречивы. Для 100% уверенности потребовались бы, например, долгосрочные наблюдения за близнецами, принимающими разные лекарства — но такие исследования практически невозможны.
Оценивайте риски: временное облегчение не всегда стоит возможных последствий.
Используйте минимальную эффективную дозу.
Ограничьте продолжительность приёма.
Всегда консультируйтесь с врачом, особенно в сезоны аллергий.
"Любое лекарство — это баланс между пользой и риском", — напоминает доктор Комарофф.
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