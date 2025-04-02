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Сон посреди дня? Исследования доказали: это меняет абсолютно всё

1:34
Здоровье

Спать по 8 часов — мечта, которая редко становится реальностью. Но есть простой способ восполнить дефицит сна, не дожидаясь ночи.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Время, которое меняет всё

Всего 40 минут сна днём могут освежить тело и мозг так, будто вы проспали целую ночь. Это подтверждает специалист по сну Радж Дасгупта, который считает дневной сон отличным способом восстановиться и укрепить здоровье.

Польза коротких перерывов на сон

По данным Испанского фонда сердца, дневной сон помогает:

  • улучшить память и обучаемость (исследование Беркли зафиксировало рост на 10%);

  • повысить концентрацию;

  • нормализовать настроение;

  • укрепить иммунитет.

Когда и как спать днём правильно

Оптимальное время — между 12:00 и 14:00, когда организм испытывает естественный спад энергии. Главное — не спать дольше 30 минут, иначе вместо бодрости можно почувствовать сонную "тяжесть".

Лучше всего ложиться сразу после обеда. А вот после 15:00 дневной сон может сбить ночной режим и нарушить биоритмы, сообщает MedPulse.

Даже 10 минут — уже результат

Учёные из Университета Сан-Хосе уверены: даже 10-минутный "перерыв" способен зарядить мозг надолго. Идеальное решение для тех, кто работает в быстром ритме и не может позволить себе долгий отдых.

"Короткий дневной сон — как кнопка перезагрузки для мозга”, — уверяют исследователи.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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