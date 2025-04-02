Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит

Если вы просыпаетесь разбитым, хотя спали полноценно, не спешите винить подушку. Возможно, дело в скрытом дефиците, который влияет на всё - от энергии до настроения, сообщает MedPulse.

Хроническая усталость

Даже после отдыха чувствуете себя как выжатый лимон? Витамин D участвует в энергетическом обмене, и его нехватка лишает сил.

Плохое настроение

Снижение уровня "гормона счастья" серотонина — частый спутник дефицита. Это может вызывать раздражительность, апатию и даже депрессию, особенно весной.

Частые простуды

Витамин D укрепляет иммунитет. Если вы стали чаще болеть, особенно после зимы, — самое время проверить его уровень.

Боли в костях и мышцах

Этот витамин помогает усваивать кальций. Без него страдают суставы, спина и мышцы — даже при отсутствии физических нагрузок.