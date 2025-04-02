Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит

Если вы просыпаетесь разбитым, хотя спали полноценно, не спешите винить подушку. Возможно, дело в скрытом дефиците, который влияет на всё - от энергии до настроения, сообщает MedPulse.
Хроническая усталость
Даже после отдыха чувствуете себя как выжатый лимон? Витамин D участвует в энергетическом обмене, и его нехватка лишает сил.
Плохое настроение
Снижение уровня "гормона счастья" серотонина — частый спутник дефицита. Это может вызывать раздражительность, апатию и даже депрессию, особенно весной.
Частые простуды
Витамин D укрепляет иммунитет. Если вы стали чаще болеть, особенно после зимы, — самое время проверить его уровень.
Боли в костях и мышцах
Этот витамин помогает усваивать кальций. Без него страдают суставы, спина и мышцы — даже при отсутствии физических нагрузок.
Проблемы со сном
Нарушение выработки мелатонина может мешать заснуть или вызывать ночные пробуждения.
Больше солнца
Весной достаточно 15-30 минут на улице, чтобы активировать выработку витамина D.
Добавьте правильные продукты
Семга, тунец, яйца, печень, грибы и молочные продукты — природные источники витамина D.
Не игнорируйте добавки
Если симптомы сохраняются, сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с врачом. Он поможет подобрать нужную дозировку.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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