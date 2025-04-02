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Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит

1:34
Здоровье

Если вы просыпаетесь разбитым, хотя спали полноценно, не спешите винить подушку. Возможно, дело в скрытом дефиците, который влияет на всё - от энергии до настроения, сообщает MedPulse.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Симптомы, которые не стоит игнорировать

  • Хроническая усталость
    Даже после отдыха чувствуете себя как выжатый лимон? Витамин D участвует в энергетическом обмене, и его нехватка лишает сил.

  • Плохое настроение
    Снижение уровня "гормона счастья" серотонина — частый спутник дефицита. Это может вызывать раздражительность, апатию и даже депрессию, особенно весной.

  • Частые простуды
    Витамин D укрепляет иммунитет. Если вы стали чаще болеть, особенно после зимы, — самое время проверить его уровень.

  • Боли в костях и мышцах
    Этот витамин помогает усваивать кальций. Без него страдают суставы, спина и мышцы — даже при отсутствии физических нагрузок.

  • Проблемы со сном
    Нарушение выработки мелатонина может мешать заснуть или вызывать ночные пробуждения.

Как восполнить дефицит

  • Больше солнца
    Весной достаточно 15-30 минут на улице, чтобы активировать выработку витамина D.

  • Добавьте правильные продукты
    Семга, тунец, яйца, печень, грибы и молочные продукты — природные источники витамина D.

  • Не игнорируйте добавки
    Если симптомы сохраняются, сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с врачом. Он поможет подобрать нужную дозировку.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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