Опасность, которую не слышат: связь холестерина и потери слуха

Высокий уровень холестерина давно называют "тихим убийцей", так как его симптомы трудно распознать. Однако одно из неожиданных последствий этого состояния может быть связано с ухудшением слуха. Исследования показали, что высокий уровень холестерина способен повлиять на кровоток во внутреннем ухе, что может привести к потере слуха.
Высокий уровень холестерина — это глобальная проблема. В Великобритании, например, более 54% населения страдают от него. Это состояние оказывает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивает риск инфаркта и инсульта, а также способно нарушить кровообращение в различных частях тела, включая уши.
Многие люди не подозревают о своем повышенном холестерине, ведь единственный способ его выявить — это анализ крови, определяющий уровни LDL ("плохого") и HDL ("хорошего") холестерина. Без лечения последствия могут быть серьезными, вплоть до необратимого повреждения сосудов.
Согласно исследованию 2011 года, питание с высоким содержанием холестерина может негативно повлиять на слух, а снижение его уровня — улучшить ситуацию. Другое исследование, проведенное в 2014 году, выявило, что у людей с высоким уровнем холестерина чаще встречается внезапная сенсоневральная потеря слуха.
Отоларингологи объясняют это тем, что холестерин может накапливаться в сосудах, снабжающих кровью внутреннее ухо. Клетки-реснички в этой области играют ключевую роль в слуховом восприятии, и если их кровоснабжение ухудшается, они могут быть повреждены без возможности восстановления. Это означает, что со временем слух может ухудшаться.
Потеря слуха, связанная с холестерином, развивается постепенно. Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на проблему:
шум или звон в ушах (тиннитус);
сложности в восприятии высоких звуков;
затруднения при разговоре по телефону или в шумной обстановке;
частая необходимость просить собеседника повторить сказанное;
желание увеличить громкость телевизора или радио.
Холестерин необходим организму, но его избыток вреден. Особенно высокому риску подвержены мужчины старше 50 лет и женщины в постменопаузе, а также люди с семейной предрасположенностью.
Чтобы предотвратить проблемы со слухом и сердцем, важно:
вести активный образ жизни;
следить за рационом, снижая потребление насыщенных жиров;
отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь;
регулярно проверять уровень холестерина, особенно после 40 лет.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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