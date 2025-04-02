Опасность, которую не слышат: связь холестерина и потери слуха

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень холестерина давно называют "тихим убийцей", так как его симптомы трудно распознать. Однако одно из неожиданных последствий этого состояния может быть связано с ухудшением слуха. Исследования показали, что высокий уровень холестерина способен повлиять на кровоток во внутреннем ухе, что может привести к потере слуха.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в наушниках

Проблема, затрагивающая миллионы людей

Высокий уровень холестерина — это глобальная проблема. В Великобритании, например, более 54% населения страдают от него. Это состояние оказывает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивает риск инфаркта и инсульта, а также способно нарушить кровообращение в различных частях тела, включая уши.

Многие люди не подозревают о своем повышенном холестерине, ведь единственный способ его выявить — это анализ крови, определяющий уровни LDL ("плохого") и HDL ("хорошего") холестерина. Без лечения последствия могут быть серьезными, вплоть до необратимого повреждения сосудов.

Как холестерин влияет на слух?

Согласно исследованию 2011 года, питание с высоким содержанием холестерина может негативно повлиять на слух, а снижение его уровня — улучшить ситуацию. Другое исследование, проведенное в 2014 году, выявило, что у людей с высоким уровнем холестерина чаще встречается внезапная сенсоневральная потеря слуха.

Отоларингологи объясняют это тем, что холестерин может накапливаться в сосудах, снабжающих кровью внутреннее ухо. Клетки-реснички в этой области играют ключевую роль в слуховом восприятии, и если их кровоснабжение ухудшается, они могут быть повреждены без возможности восстановления. Это означает, что со временем слух может ухудшаться.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Потеря слуха, связанная с холестерином, развивается постепенно. Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на проблему:

шум или звон в ушах (тиннитус);

сложности в восприятии высоких звуков;

затруднения при разговоре по телефону или в шумной обстановке;

частая необходимость просить собеседника повторить сказанное;

желание увеличить громкость телевизора или радио.

Как снизить уровень холестерина?

Холестерин необходим организму, но его избыток вреден. Особенно высокому риску подвержены мужчины старше 50 лет и женщины в постменопаузе, а также люди с семейной предрасположенностью.

Чтобы предотвратить проблемы со слухом и сердцем, важно:

вести активный образ жизни;

следить за рационом, снижая потребление насыщенных жиров;

отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь;

регулярно проверять уровень холестерина, особенно после 40 лет.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

