Миф или правда: может ли розмарин реально улучшить память

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Института Скриппса в Сан-Диего обнаружили, что розмарин может стать ключевым элементом в поддержании когнитивного здоровья. Соединение, содержащееся в этом растении, не только улучшает память, но и помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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Как розмарин влияет на мозг?

Когнитивное здоровье напрямую связано с питанием. Давно известно, что правильная диета помогает поддерживать мозговую активность, а некоторые продукты даже улучшают память и концентрацию. Например, кофе повышает внимательность, а арахис стимулирует работу памяти. Теперь к этому списку добавился розмарин.

Исследование показало, что содержащаяся в розмарине карнозиновая кислота способствует росту и укреплению синапсов — структур, через которые передаются сигналы между нейронами. Укрепление синапсов играет важную роль в предотвращении когнитивных нарушений, а их потеря является ранним признаком болезни Альцгеймера, сообщает Медпульс.

Меньше вредных белков – меньше риска деменции

Кроме укрепления синапсов, розмарин помогает уменьшить накопление амилоидных бляшек и тау-нейрофибриллярных комплексов — двух белков, которые в больших количествах приводят к дегенерации нервных клеток и развитию болезни Альцгеймера. Этот эффект делает розмарин перспективным элементом в разработке новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Комбинация розмарина и шалфея

Для эксперимента исследователи использовали сочетание розмарина и шалфея, чтобы извлечь карнозиновую кислоту. Этот природный антиоксидант обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые положительно влияют не только на мозг, но и на общее состояние организма.

Розмарин содержит более 50 полезных соединений, которые помогают улучшить пищеварение, снизить стресс и укрепить иммунную систему. В свою очередь, шалфей богат витамином К, который способствует укреплению костей и улучшает свертываемость крови.

Как включить розмарин в рацион?

Добавить розмарин в ежедневное питание легко. Его можно использовать в пасте, рагу, маринадах и блюдах на гриле. Он не только придает пище приятный аромат, но и помогает сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

