Новый анализ читает мозг как книгу — и распознаёт Альцгеймер с одной капли

В борьбе с болезнью Альцгеймера ученые сделали большой шаг вперёд. Исследователи из США и Швеции разработали новый анализ крови, который способен не только выявить заболевание, но и определить его стадию. Это первый тест, который показывает, насколько сильно поражён мозг, заменяя при этом дорогостоящие и малодоступные процедуры, вроде ПЭТ.
Он измеряет концентрацию белка MTBR-tau243, уровень которого точно отражает количество повреждений в мозге. Чем выше уровень — тем тяжелее форма деменции. У пациентов с выраженными симптомами уровень белка в 200 раз превышал норму.
Точность метода — 92%. А главное — анализ позволяет отличить болезнь Альцгеймера от других форм деменции, таких как сосудистая или лобно-височная.
"Подобный анализ крови может стать ключевым инструментом, который сделает диагностику доступной и быстрой", — заявил невролог Рэндалл Бейтман.
Первые симптомы болезни Альцгеймера могут показаться безобидными: забывчивость, потеря ориентации, апатия, раздражительность. Но заболевание прогрессирует, переходя от лёгких когнитивных нарушений к тяжёлым двигательным расстройствам и полной утрате самостоятельности.
Тест особенно важен на ранних стадиях, когда лечение даёт максимальный эффект. Современные препараты работают лучше всего, если начать их принимать как можно раньше.
"Мы вступаем в эру персонализированной медицины, где терапия подстраивается под конкретного пациента", — объясняет невролог Канта Хори.
Теперь анализ крови способен показать не только наличие болезни, но и степень разрушения мозга — и это действительно революция.
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).
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