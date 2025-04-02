Новый анализ читает мозг как книгу — и распознаёт Альцгеймер с одной капли

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В борьбе с болезнью Альцгеймера ученые сделали большой шаг вперёд. Исследователи из США и Швеции разработали новый анализ крови, который способен не только выявить заболевание, но и определить его стадию. Это первый тест, который показывает, насколько сильно поражён мозг, заменяя при этом дорогостоящие и малодоступные процедуры, вроде ПЭТ.

Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ старик, пациент страдающий слабоумием

Как работает тест

Он измеряет концентрацию белка MTBR-tau243, уровень которого точно отражает количество повреждений в мозге. Чем выше уровень — тем тяжелее форма деменции. У пациентов с выраженными симптомами уровень белка в 200 раз превышал норму.

Точность метода — 92%. А главное — анализ позволяет отличить болезнь Альцгеймера от других форм деменции, таких как сосудистая или лобно-височная.

"Подобный анализ крови может стать ключевым инструментом, который сделает диагностику доступной и быстрой", — заявил невролог Рэндалл Бейтман.

Зачем нужна ранняя диагностика

Первые симптомы болезни Альцгеймера могут показаться безобидными: забывчивость, потеря ориентации, апатия, раздражительность. Но заболевание прогрессирует, переходя от лёгких когнитивных нарушений к тяжёлым двигательным расстройствам и полной утрате самостоятельности.

Тест особенно важен на ранних стадиях, когда лечение даёт максимальный эффект. Современные препараты работают лучше всего, если начать их принимать как можно раньше.

Что меняет этот анализ крови

Упрощает диагностику.

Помогает подобрать лечение под конкретную стадию.

Снижает необходимость в дорогостоящих ПЭТ-сканированиях.

Отличает болезнь Альцгеймера от других причин слабоумия.

"Мы вступаем в эру персонализированной медицины, где терапия подстраивается под конкретного пациента", — объясняет невролог Канта Хори.

Теперь анализ крови способен показать не только наличие болезни, но и степень разрушения мозга — и это действительно революция.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

