Не просто сахар и кофеин: что прячется в энергетиках — и почему это страшно

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Энергетические напитки уже давно стали частью повседневности — особенно у молодёжи. Баночка перед экзаменом, тренировкой или в ночную смену кажется безобидной дозой бодрости. Но за этим эффектом скрывается угроза, которую часто недооценивают: даже одна порция может серьёзно повлиять на сердце.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Почему энергетики опасны

Главный виновник — высокая концентрация стимуляторов: кофеин, таурин, гуарана и глюкуронолактон. Эти вещества в комплексе перегружают нервную и сердечно-сосудистую системы. Организм получает мощный толчок, но расплачиваться за него приходится позже.

Повышенное давление и тахикардия могут появиться уже через 30 минут после употребления.

могут появиться уже через 30 минут после употребления. Риск аритмий возрастает даже у молодых и здоровых людей.

возрастает даже у молодых и здоровых людей. Сердечная недостаточность и внезапная остановка сердца - реальность для тех, кто регулярно потребляет энергетики.

"Даже одна банка может вызвать всплеск давления и учащённого сердцебиения на несколько часов", — подчёркивается в исследовании Американской кардиологической ассоциации.

Чем это подтверждено

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, энергетики влияют на свёртываемость крови, усиливая образование тромбов. А это — уже реальная угроза инфарктов и инсультов. Особенно в группе риска:

Люди с болезнями сердца.

Подростки и молодёжь.

Беременные и кормящие.

Те, кто принимает сердечные препараты или антидепрессанты.

Что выбрать вместо энергетиков

Если вам нужно взбодриться, попробуйте безопасные и естественные методы:

Прогулка на свежем воздухе.

Чашка зелёного чая или кофе (в умеренных дозах).

Дыхательные практики или короткая зарядка.

Полноценный сон и сбалансированное питание.

Энергетик может дать вам кратковременный "пинок", но за ним часто следует тяжёлое последствие. Стоит ли минутная бодрость риска для жизни?

Уточнения

Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.

