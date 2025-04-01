Не просто сахар и кофеин: что прячется в энергетиках — и почему это страшно

Энергетические напитки уже давно стали частью повседневности — особенно у молодёжи. Баночка перед экзаменом, тренировкой или в ночную смену кажется безобидной дозой бодрости. Но за этим эффектом скрывается угроза, которую часто недооценивают: даже одна порция может серьёзно повлиять на сердце.
Главный виновник — высокая концентрация стимуляторов: кофеин, таурин, гуарана и глюкуронолактон. Эти вещества в комплексе перегружают нервную и сердечно-сосудистую системы. Организм получает мощный толчок, но расплачиваться за него приходится позже.
"Даже одна банка может вызвать всплеск давления и учащённого сердцебиения на несколько часов", — подчёркивается в исследовании Американской кардиологической ассоциации.
По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, энергетики влияют на свёртываемость крови, усиливая образование тромбов. А это — уже реальная угроза инфарктов и инсультов. Особенно в группе риска:
Если вам нужно взбодриться, попробуйте безопасные и естественные методы:
Энергетик может дать вам кратковременный "пинок", но за ним часто следует тяжёлое последствие. Стоит ли минутная бодрость риска для жизни?
Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.
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