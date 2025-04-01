Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак
Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой

Не просто сахар и кофеин: что прячется в энергетиках — и почему это страшно

2:09
Здоровье

Энергетические напитки уже давно стали частью повседневности — особенно у молодёжи. Баночка перед экзаменом, тренировкой или в ночную смену кажется безобидной дозой бодрости. Но за этим эффектом скрывается угроза, которую часто недооценивают: даже одна порция может серьёзно повлиять на сердце.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Почему энергетики опасны

Главный виновник — высокая концентрация стимуляторов: кофеин, таурин, гуарана и глюкуронолактон. Эти вещества в комплексе перегружают нервную и сердечно-сосудистую системы. Организм получает мощный толчок, но расплачиваться за него приходится позже.

  • Повышенное давление и тахикардия могут появиться уже через 30 минут после употребления.
  • Риск аритмий возрастает даже у молодых и здоровых людей.
  • Сердечная недостаточность и внезапная остановка сердца - реальность для тех, кто регулярно потребляет энергетики.

"Даже одна банка может вызвать всплеск давления и учащённого сердцебиения на несколько часов", — подчёркивается в исследовании Американской кардиологической ассоциации.

Чем это подтверждено

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, энергетики влияют на свёртываемость крови, усиливая образование тромбов. А это — уже реальная угроза инфарктов и инсультов. Особенно в группе риска:

  • Люди с болезнями сердца.
  • Подростки и молодёжь.
  • Беременные и кормящие.
  • Те, кто принимает сердечные препараты или антидепрессанты.

Что выбрать вместо энергетиков

Если вам нужно взбодриться, попробуйте безопасные и естественные методы:

  • Прогулка на свежем воздухе.
  • Чашка зелёного чая или кофе (в умеренных дозах).
  • Дыхательные практики или короткая зарядка.
  • Полноценный сон и сбалансированное питание.

Энергетик может дать вам кратковременный "пинок", но за ним часто следует тяжёлое последствие. Стоит ли минутная бодрость риска для жизни?

Уточнения

Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Сейчас читают
Крабовые палочки — в мусорку: чем их заменяют шеф-повара
Еда и рецепты
Крабовые палочки — в мусорку: чем их заменяют шеф-повара Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Экономика и бизнес
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак
Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой
Как защитить розы от чёрной пятнистости: простые советы для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.