Что вдыхаешь ты — вдыхает и он: как вейпинг вредит малышу до рождения

Электронные сигареты давно подаются как "безопасная" альтернатива классическому курению. Но исследования всё чаще показывают: за сладким ароматом скрываются серьёзные угрозы здоровью. Особенно это касается лёгких и женщин в положении. Почему вейпы не так безобидны, как кажется, объяснил пульмонолог Марат Фаррахов.
Да, вейпы не содержат табака, но вместо него — аэрозоль с никотином, пропиленгликолем, глицерином и ароматизаторами. При нагревании эта смесь превращается в пар, который оседает в дыхательных путях и раздражает их. А это — прямой путь к хроническим воспалениям и снижению иммунной защиты лёгких.
"Аэрозоль вызывает структурные изменения в ткани лёгких. Это может привести к развитию ХОБЛ и снижению активности иммунных клеток, что делает организм уязвимым к вирусам и бактериям", — говорит Марат Фаррахов.
В отдельных жидкостях для вейпов до сих пор встречается диацетил — ароматизатор, связанный с развитием бронхиолита облитерирующего.
"Это заболевание, известное как "попкорновое лёгкое", вызывает сужение дыхательных путей. Оно неизлечимо", — подчёркивает специалист.
Подростки видят в вейпах модный аксессуар, не подозревая, как быстро формируется никотиновая зависимость. У них страдает не только дыхание, но и мозг.
"Никотин вредит развивающемуся мозгу. Снижается память, внимание, способность к обучению", — отмечает врач.
Ароматные вкусы, удобный формат и иллюзия безвредности только усиливают популярность среди молодёжи.
Даже минимальные дозы никотина в жидкостях для вейпа способны пересекать плацентарный барьер. Это приводит к гипоксии, задержке развития плода, а также к риску врождённых патологий.
"В аэрозоле содержатся свинец, никель, формальдегид — всё это влияет на внутриутробное развитие", — поясняет Фаррахов.
Кроме того, вейпинг у беременных увеличивает риск преждевременных родов, отслойки плаценты и выкидыша.
"Электронные сигареты — не безвредная альтернатива. Они опасны для лёгких и особенно при беременности. Мы должны повышать информированность и предостерегать от вейпинга, особенно подростков и будущих мам", — резюмирует врач.
Электронные сигареты давно вышли за рамки модной привычки — они стали реальной угрозой для здоровья. И если раньше основной фокус был на отказе от обычного табака, то сегодня важно понимать: вейпинг — это не безвредная альтернатива, а новый источник риска. Особенно опасен он для подростков с ещё не сформированной дыхательной системой и для беременных женщин, от которых зависит здоровье будущего поколения. Чем раньше это осознается — тем больше шансов избежать необратимых последствий, сообщает RuNews24.ru.
Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.
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