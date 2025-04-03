Переедание углеводов опасно, но их недостаток — ещё хуже: мнение эндокринолога

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Ольга Каришева из "СМ-Клиники" развеяла миф о вреде сахара.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Она объяснила, что сахар — это не просто сладкий продукт, а сложное вещество, состоящее из сахарозы, которая является углеводом. Углеводы необходимы организму для получения энергии, особенно для мозга, который потребляет глюкозу в больших количествах.

Каришева также отметила, что углеводы играют важную роль в образовании гликопротеидов — комплексов белков и углеводов, которые участвуют в работе щитовидной железы, репродуктивной системы и других функций организма. Однако главная проблема заключается в том, что многие люди переедают углеводы, что приводит к избыточному весу и увеличивает риск развития заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, диабет, проблемы с суставами и другие.

Для решения этой проблемы врач рекомендует придерживаться рационального питания. Согласно правилам, соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4, пишет Газета.Ru со ссылкой на эндокринолога.

"Рассчитайте свою индивидуальную суточную норму калорий, добавьте в свою жизнь регулярную физическую активность и не бойтесь углеводов", — добавила Каришева.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.



Са́хар — распространённый продовольственный товар.

