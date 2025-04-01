Влияние безморозных дней на аллергию: что скрывает изменение климата

4:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

2023 год стал рекордным по числу безморозных дней, что ставит его на третье место среди лет с самым низким средним количеством дней с морозом в историческом контексте. Эти данные были предоставлены экологической базой данных "Дни с морозом", которая ведется в рамках программы, обеспечиваемой экологическим институтом Испры.

Фото: unsplash.com by Alex Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пыльца

"Когда минута меняет час, и наступает новый день, в нашем климате происходят значительные изменения", — говорится в отчете.

Это напрямую связано с глобальными изменениями климата, которые все чаще ставят под угрозу здоровый образ жизни и влияют на экосистемы.

В последние годы увеличение безморозных дней привлекло внимание к растущему влиянию потепления на окружающую среду, что подчеркивает и президент итальянской ассоциации клиницистов Siaaic Винченцо Пателла.

"Меньше дней с морозом означает, что растения получают больше времени для роста и выпуска пыльцы, что значительно усиливает проблему аллергий", — отметил он.

По словам Пателлы, глобальное потепление влияет не только на сроки пыльцы, но и на ее продолжительность, что приводит к резкому увеличению сезонных аллергий. К примеру, весной пыльца появляется на 25 дней раньше, а осенью сезон аллергии продлевается на почти три недели. В результате общий сезон пыльцы увеличивается более чем на полтора месяца.

Из-за изменения климата и загрязнения атмосферы, интенсивность сезонной пыльцы также растет. Это происходит потому, что загрязненный воздух задерживает тепло, а повышенные уровни CO2 способствуют росту пыльцы в растениях.

"Повышенные концентрации CO2 могут привести к увеличению производства пыльцы в траве и амброзии на 200% к концу столетия", — предупреждает Пателла, ссылаясь на данные американских исследований 2022 года.

Увеличение продолжительности и интенсивности сезонов пыльцы может оказать серьезное воздействие на здоровье людей, особенно на пожилых людей и детей с заболеваниями дыхательных путей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Public Health в январе 2025 года, повышенные уровни пыльцы могут серьезно повлиять на смертность среди пожилых людей, особенно в случае хронических заболеваний дыхательной системы.

В исследовании, которое охватывает более 127 тысяч смертей в период с 2006 по 2017 год, были проанализированы четыре типа пыльцы: лиственные деревья, вечнозеленые растения, травы и амброзия. Результаты показали, что увеличение уровня пыльцы лиственных деревьев и трав связано с повышением смертности от хронических заболеваний дыхательных путей на 81% через неделю после воздействия. Кроме того, повышенные уровни пыльцы амброзии увеличивают риск смерти от ХОБЛ на 107% и от других заболеваний дыхательной системы на 116%.

Для того чтобы минимизировать воздействие сезонной аллергии и защитить здоровье, эксперты Siaaic разработали Декалог — набор простых решений, которые помогут снизить влияние пыльцы.

"Важно минимизировать воздействие пыльцы, проверять отчеты о качестве воздуха перед выходом на улицу и использовать фильтры для очистки воздуха в помещениях. Также необходимо управлять городским зеленым хозяйством, чтобы уменьшить количество пыльцы", — подчеркивает Пателла.

Среди других рекомендаций — использовать растения, которые привлекают насекомых для опыления и производят меньше пыльцы, избегать деревьев, таких как береза и оливковое дерево, а также проводить работы по уходу за зелеными насаждениями в ночное время или в дни с плохой вентиляцией.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

