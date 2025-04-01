Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если вам 60+ лет, эти упражнения приведут вас в тонус: уделите всего 15 минут
Секреты сжигания жира, которые должны знать все — вы не поверите, что будет в списке
Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
ТОП-5 советских машин, которые могли работать не только на бензине
Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи
Кошка сбрасывает всё со стола? Вот зачем она это делает
Глобальный кризис может сделать Гавайи главным направлением отдыха
Panda 4x4 рвёт грязь и ломает стереотипы — но одна деталь может испортить всё

Незаметные ошибки перед анализом крови, которые приводят к ложным диагнозам

2:54
Здоровье

Здоровье — это приоритет, и анализы крови играют ключевую роль в его мониторинге. Однако мало кто задумывается о том, насколько питание перед тестом может повлиять на показатели сахара и холестерина. Ошибки в питании способны исказить результаты, поэтому важно понимать, что можно и нельзя есть перед обследованием, чтобы получить точные данные.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Как еда влияет на анализы?

Уровень сахара и холестерина в крови напрямую зависит от рациона. Одна из самых распространенных ошибок — употребление жирной или сладкой пищи перед тестом. Продукты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров могут временно повышать показатели, создавая ложное впечатление о состоянии здоровья. Чтобы избежать этого, следует соблюдать сбалансированную диету за несколько дней до сдачи анализа.

Какие продукты лучше исключить?

Чтобы не исказить результаты, необходимо внимательно следить за тем, что попадает в ваш рацион перед обследованием. Вот что не рекомендуется есть:

  • Сладости и газированные напитки - вызывают резкие скачки глюкозы.

  • Алкоголь - меняет уровень сахара и негативно влияет на печень.

  • Жирные и жареные блюда, фастфуд - могут поднять уровень "плохого" холестерина.

  • Обработанное мясо и полуфабрикаты - содержат трансжиры, влияющие на липидный профиль.

Лучше отдать предпочтение свежим фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и нежирному белку.

Многие забывают, что достаточное потребление воды тоже играет большую роль в подготовке к анализу. Недостаток жидкости в организме может привести к сгущению крови и, как следствие, к некорректным результатам. Лучше всего пить обычную воду и избегать сладких или алкогольных напитков. Даже натуральные соки могут содержать много сахара, что повлияет на показатели глюкозы.

Психологический настрой тоже важен

Не только еда, но и эмоциональное состояние может изменить результаты анализов. Стресс и тревога повышают уровень гормонов, таких как кортизол, который, в свою очередь, может повысить уровень сахара в крови. Чтобы избежать этого, полезно практиковать техники расслабления, например, медитацию или дыхательные упражнения. Также рекомендуется поддерживать стабильный режим сна и физической активности.

Как сохранить здоровье после сдачи анализов?

Анализы помогают выявить потенциальные проблемы, но даже при хороших результатах важно продолжать вести здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и контроль стрессов помогут не только сохранить, но и улучшить качество жизни, снижая риск серьезных заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Сейчас читают
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся
Домашние животные
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся Аудио 
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы
Новости спорта
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Паника в Генштабе ВСУ: почему сумское направление стало ловушкой для остатков украинской армии Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Если вам 60+ лет, эти упражнения приведут вас в тонус: уделите всего 15 минут
Секреты сжигания жира, которые должны знать все — вы не поверите, что будет в списке
Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет
Трамп напугал туристов: растёт число отказов от поездок в США
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
ТОП-5 советских машин, которые могли работать не только на бензине
Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи
Кошка сбрасывает всё со стола? Вот зачем она это делает
Глобальный кризис может сделать Гавайи главным направлением отдыха
Panda 4x4 рвёт грязь и ломает стереотипы — но одна деталь может испортить всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.