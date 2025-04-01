Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет требует постоянного контроля — как со стороны питания, так и образа жизни. Но, помимо привычных лекарств и рекомендаций врача, в помощь могут прийти природные средства, проверенные временем. Некоторые чаи обладают свойствами, которые помогают сбалансировать уровень глюкозы и укрепить общее здоровье. Диетолог Летиция Гаспаретто выделила 5 таких напитков.

Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чай с липой

1. Чай из корицы

Один из самых известных "сахароубийц". Корица помогает повысить чувствительность к инсулину, тем самым снижая уровень сахара в крови.

"Чай с корицей можно пить ежедневно, он легко вписывается в рацион и хорошо сочетается с другими блюдами — смузи, кашами, йогуртами", — советует Летиция.

2. Чай из дрока

Малоизвестное, но эффективное растение с гипогликемическими и пищеварительными свойствами, сообщает Медпульс

Регулярное употребление дрока:

стабилизирует уровень глюкозы,

улучшает работу печени и ЖКТ,

способствует общему метаболическому балансу.

3. Чай матэ

Популярный в Южной Америке чай из йерба мате помогает:

снизить уровень сахара в крови,

повысить чувствительность к инсулину,

действует как антиоксидант и помогает предотвратить осложнения диабета.

Важно: пейте без сахара, чтобы избежать обратного эффекта.

4. Чай из гибискуса

Гибискус славится не только ярким вкусом, но и мочегонными, антиоксидантными свойствами.

Он:

помогает снижать глюкозу при регулярном употреблении,

поддерживает здоровье сосудов — важный момент для диабетиков,

бодрит и освежает, особенно в холодном виде.

5. Имбирный чай

Имбирь:

снижает воспаления,

улучшает пищеварение,

повышает чувствительность к инсулину, помогая организму лучше реагировать на скачки сахара.

"Имбирь полезен не только при диабете, но и для поддержания общего метаболического здоровья", — отмечает Летиция.

Как правильно пить чаи

До 3 чашек в день — в тёплом или холодном виде.

Без сахара и сиропов — иначе эффект нивелируется.

Регулярность — ключ к результату.

Обязательно консультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

