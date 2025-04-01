Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете

Сахарный диабет требует постоянного контроля — как со стороны питания, так и образа жизни. Но, помимо привычных лекарств и рекомендаций врача, в помощь могут прийти природные средства, проверенные временем. Некоторые чаи обладают свойствами, которые помогают сбалансировать уровень глюкозы и укрепить общее здоровье. Диетолог Летиция Гаспаретто выделила 5 таких напитков.
Один из самых известных "сахароубийц". Корица помогает повысить чувствительность к инсулину, тем самым снижая уровень сахара в крови.
"Чай с корицей можно пить ежедневно, он легко вписывается в рацион и хорошо сочетается с другими блюдами — смузи, кашами, йогуртами", — советует Летиция.
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Регулярное употребление дрока:
стабилизирует уровень глюкозы,
улучшает работу печени и ЖКТ,
способствует общему метаболическому балансу.
Популярный в Южной Америке чай из йерба мате помогает:
снизить уровень сахара в крови,
повысить чувствительность к инсулину,
действует как антиоксидант и помогает предотвратить осложнения диабета.
Важно: пейте без сахара, чтобы избежать обратного эффекта.
Гибискус славится не только ярким вкусом, но и мочегонными, антиоксидантными свойствами.
Он:
помогает снижать глюкозу при регулярном употреблении,
поддерживает здоровье сосудов — важный момент для диабетиков,
бодрит и освежает, особенно в холодном виде.
Имбирь:
снижает воспаления,
улучшает пищеварение,
повышает чувствительность к инсулину, помогая организму лучше реагировать на скачки сахара.
"Имбирь полезен не только при диабете, но и для поддержания общего метаболического здоровья", — отмечает Летиция.
До 3 чашек в день — в тёплом или холодном виде.
Без сахара и сиропов — иначе эффект нивелируется.
Регулярность — ключ к результату.
Обязательно консультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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