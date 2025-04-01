Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных
Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году

Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете

2:26
Здоровье

Сахарный диабет требует постоянного контроля — как со стороны питания, так и образа жизни. Но, помимо привычных лекарств и рекомендаций врача, в помощь могут прийти природные средства, проверенные временем. Некоторые чаи обладают свойствами, которые помогают сбалансировать уровень глюкозы и укрепить общее здоровье. Диетолог Летиция Гаспаретто выделила 5 таких напитков.

чай с липой
Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай с липой

1. Чай из корицы

Один из самых известных "сахароубийц". Корица помогает повысить чувствительность к инсулину, тем самым снижая уровень сахара в крови.

"Чай с корицей можно пить ежедневно, он легко вписывается в рацион и хорошо сочетается с другими блюдами — смузи, кашами, йогуртами", — советует Летиция.

2. Чай из дрока

Малоизвестное, но эффективное растение с гипогликемическими и пищеварительными свойствами, сообщает Медпульс 

Регулярное употребление дрока:

  • стабилизирует уровень глюкозы,

  • улучшает работу печени и ЖКТ,

  • способствует общему метаболическому балансу.

3. Чай матэ

Популярный в Южной Америке чай из йерба мате помогает:

  • снизить уровень сахара в крови,

  • повысить чувствительность к инсулину,

  • действует как антиоксидант и помогает предотвратить осложнения диабета.

Важно: пейте без сахара, чтобы избежать обратного эффекта.

4. Чай из гибискуса

Гибискус славится не только ярким вкусом, но и мочегонными, антиоксидантными свойствами.
Он:

  • помогает снижать глюкозу при регулярном употреблении,

  • поддерживает здоровье сосудов — важный момент для диабетиков,

  • бодрит и освежает, особенно в холодном виде.

5. Имбирный чай

Имбирь:

  • снижает воспаления,

  • улучшает пищеварение,

  • повышает чувствительность к инсулину, помогая организму лучше реагировать на скачки сахара.

"Имбирь полезен не только при диабете, но и для поддержания общего метаболического здоровья", — отмечает Летиция.

Как правильно пить чаи

  • До 3 чашек в день — в тёплом или холодном виде.

  • Без сахара и сиропов — иначе эффект нивелируется.

  • Регулярность — ключ к результату.

  • Обязательно консультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды
Наука и техника
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных
Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.