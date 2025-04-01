Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем

Кашель с примесью крови — симптом пугающий и всегда настораживающий. Но, как поясняет врач-инфекционист Сергей Вознесенский, причин для такого состояния может быть множество, и не всегда они связаны с конкретным вирусом или бактерией. Поэтому паниковать раньше времени не стоит — важно разбираться в каждом случае индивидуально.
В беседе с АиФ-Москва Сергей Вознесенский подчеркнул: пока нет ни одного официального медицинского заключения, подтверждающего, что текущая волна заболеваний в России связана с микоплазменной инфекцией.
"Я пока не видел ни одного медицинского заключения, которое бы подтверждало, что речь идет в данном случае о микоплазменной пневмонии", — отметил он.
По его словам, множество респираторных инфекций — как вирусных, так и бактериальных — могут вызывать:
высокую температуру до 39 °C;
кашель;
кровохарканье у отдельных пациентов.
Кашель с кровью может быть следствием:
особенностей самого возбудителя инфекции;
индивидуальных факторов пациента, например, нарушений свертываемости крови;
наличия хронических заболеваний (включая сердечно-сосудистые и лёгочные).
Таким образом, без точного диагноза и медицинского обследования говорить о конкретной причине преждевременно.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о возможной связи с микоплазмой, но при этом заявил, что эпидемиологических рисков для населения нет. Вознесенский же считает, что пока нельзя даже с уверенностью утверждать, бактериальная это инфекция или вирусная, сообщает aif.ru
"Было бы оптимально дождаться заключения специалистов", — подчеркнул он.
До появления официальных заключений эксперты советуют воздержаться от предположений и следовать рекомендациям врачей. Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала aif. ru, кого чаще поражает заболевание с кровавым кашлем — но подчеркнула, что самодиагностика в этом случае особенно опасна.
Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.