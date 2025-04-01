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Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем

2:14
Здоровье

Кашель с примесью крови — симптом пугающий и всегда настораживающий. Но, как поясняет врач-инфекционист Сергей Вознесенский, причин для такого состояния может быть множество, и не всегда они связаны с конкретным вирусом или бактерией. Поэтому паниковать раньше времени не стоит — важно разбираться в каждом случае индивидуально.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Что говорит эксперт

В беседе с АиФ-Москва Сергей Вознесенский подчеркнул: пока нет ни одного официального медицинского заключения, подтверждающего, что текущая волна заболеваний в России связана с микоплазменной инфекцией.

"Я пока не видел ни одного медицинского заключения, которое бы подтверждало, что речь идет в данном случае о микоплазменной пневмонии", — отметил он.

По его словам, множество респираторных инфекций — как вирусных, так и бактериальных — могут вызывать:

  • высокую температуру до 39 °C;

  • кашель;

  • кровохарканье у отдельных пациентов.

Почему появляется кашель с кровью

Кашель с кровью может быть следствием:

  • особенностей самого возбудителя инфекции;

  • индивидуальных факторов пациента, например, нарушений свертываемости крови;

  • наличия хронических заболеваний (включая сердечно-сосудистые и лёгочные).

Таким образом, без точного диагноза и медицинского обследования говорить о конкретной причине преждевременно.

Что известно о вспышке

Ранее Роспотребнадзор сообщал о возможной связи с микоплазмой, но при этом заявил, что эпидемиологических рисков для населения нет. Вознесенский же считает, что пока нельзя даже с уверенностью утверждать, бактериальная это инфекция или вирусная, сообщает aif.ru

"Было бы оптимально дождаться заключения специалистов", — подчеркнул он.

Важно не заниматься самодиагностикой

До появления официальных заключений эксперты советуют воздержаться от предположений и следовать рекомендациям врачей. Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала aif. ru, кого чаще поражает заболевание с кровавым кашлем — но подчеркнула, что самодиагностика в этом случае особенно опасна.

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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