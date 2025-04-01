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Врачи молчат, а память уходит: привычка, которая спасает нейроны мозга

2:13
Здоровье

Когда речь заходит о проблемах с памятью, мы сразу думаем о возрасте, стрессах или травмах. Но мало кто догадывается, что в списке причин уверенно держится обычная нехватка воды.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

По данным Eurostat, почти 20% жителей Испании сталкиваются с серьёзными трудностями при запоминании или концентрации. И одна из причин может быть удивительно банальной.

Мозг просит воды

"Гидратация — базовая необходимость, которую многие недооценивают", — подчёркивает невролог Алехандро Андерссон.

Женщины особенно часто игнорируют потребность в жидкости. Исследование OHS показало: 60% испанок пьют меньше 2 литров жидкости в день, тогда как им требуется в среднем 2,7 л — из них минимум 2,2 л из напитков.

Как именно вода влияет на мозг

Мозг на 75% состоит из воды. Она участвует в передаче нервных импульсов, насыщает ткани кислородом и поддерживает работу нейромедиаторов. При дефиците жидкости:

  • страдает память и внимание

  • замедляется обработка информации

  • нарушается синтез дофамина и серотонина

  • появляется усталость и раздражительность

Одна из первых зон, реагирующих на обезвоживание, — гиппокамп. Именно он отвечает за запоминание и восстановление воспоминаний.

Недостаток воды и болезнь Альцгеймера

Во время сна мозг очищается от токсинов, в том числе от бета-амилоидов — веществ, связанных с деменцией. Но обезвоживание тормозит этот процесс, повышая риск возрастных заболеваний.

"Когда организму не хватает воды, снижается кровоток в мозге, страдает долговременная память, возрастает утомляемость", — объясняет Андерссон.

Что делать

Признаки дефицита жидкости: сухость во рту, тёмная моча, головокружение. Но важнее — не дожидаться жажды, а пить регулярно.

Помимо воды, ешь продукты с высоким содержанием жидкости — арбуз, огурцы, цитрусы. Это поддержит когнитивные функции и улучшит самочувствие.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
 

Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio "знание") — психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование психических процессов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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