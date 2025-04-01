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Секрет биологического краха: два возраста, когда всё меняется

2:03
Здоровье

Мы привыкли думать, что старение — процесс постепенный. Но оказалось, всё не так просто: организм "ломается" скачками, и два из них — особенно резкие.

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Исследование Стэнфордской школы медицины под руководством Майкла Снайдера показало: в возрасте 44 и 60 лет тело проходит настоящую биологическую перезагрузку. Учёные проанализировали молекулярные изменения у людей от 25 до 75 лет и выявили: более 80% биомолекул меняются неравномерно, а именно в эти два возрастных пика.

Микромир внутри нас

Огромную роль в этом играет микробиом — триллионы бактерий, вирусов и грибков в нашем теле. Они участвуют в пищеварении, иммунной защите, производстве витаминов и даже влияют на настроение. И если баланс нарушается — страдает весь организм.

"Мы зафиксировали серьёзные изменения в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, а также с состоянием сердца, кожи и мышц у людей в 40-х годах. В 60-х годах изменения касаются углеводного и кофеинового обмена, иммунной системы, почек, сердца, кожи и мышц", — рассказал доктор Сяотао Шэнь.

Болезни не приходят постепенно

Резкие скачки в работе организма совпадают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с иммунитетом и даже деменцией. Особенно важно следить за здоровьем именно в эти критические десятилетия.

Виноваты не только гены

Генетика, конечно, играет роль, но и образ жизни не менее важен. Изменения в метаболизме алкоголя, например, могут быть следствием стрессов и увеличенного потребления спиртного в 40+, когда на человека сваливаются карьерные и семейные вызовы.

"Я убеждён, что нужно менять образ жизни, пока мы ещё здоровы", — подчёркивает Майкл Снайдер.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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