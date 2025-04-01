Этот вкусный ритуал заменит снотворное: антистресс без побочек

Когда ночь не радует сном, а тревоги не отпускают даже под пледом, на помощь приходят… тыквенные семечки. Эти скромные зерна — настоящий природный релаксант, о котором многие забывают.
Они богаты магнием и триптофаном — ключевыми элементами для расслабления мышц и качественного сна. Магний помогает снизить уровень стресса и облегчает засыпание. А триптофан, попадая в организм, превращается в серотонин, а затем — в мелатонин, ту самую гормональную дирижёрку сна.
"Низкий уровень магния напрямую связан с трудностями при засыпании и частыми пробуждениями", — отмечает нутрициолог Дана Джеймс.
Семечки — источник цинка, который ускоряет превращение триптофана в серотонин. А это уже не просто сон, а настроение в придачу. Особенно полезны тыквенные семечки в периоды повышенного стресса или тревожности.
"Этот процесс способствует душевному спокойствию и может помочь людям, страдающим от бессонницы, связанной с тревогой", — сообщается в материале портала Health Shots.
Пусть тебя не пугает высокая жирность семян. Эти жиры — полезные, с высоким содержанием фитостеролов и необходимых минералов. Более того, они помогают бороться с "плохим" холестерином и улучшают эмоциональный фон. А ещё, вопреки диетическим мифам, помогают контролировать вес.
Добавить тыквенные семечки в вечерний рацион просто:
Как перекус - съешь горсть обжаренных семян.
В напитке - смешай семечки с водой или растительным молоком.
С йогуртом или овсянкой - посыпь ими привычный ужин для усиления эффекта.
Но помни: даже полезное хорошо в меру. При чрезмерном употреблении возможны проблемы с пищеварением. А если есть склонность к аллергии на семена или орехи — проконсультируйся с врачом.
Семена тыквы (лат. semen cucurbitae) — съедобные семена тыквы или кабачка, как правило, овальные и плоские.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.