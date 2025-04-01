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Этот вкусный ритуал заменит снотворное: антистресс без побочек

2:10
Здоровье

Когда ночь не радует сном, а тревоги не отпускают даже под пледом, на помощь приходят… тыквенные семечки. Эти скромные зерна — настоящий природный релаксант, о котором многие забывают.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Почему именно тыквенные семечки

Они богаты магнием и триптофаном — ключевыми элементами для расслабления мышц и качественного сна. Магний помогает снизить уровень стресса и облегчает засыпание. А триптофан, попадая в организм, превращается в серотонин, а затем — в мелатонин, ту самую гормональную дирижёрку сна.

"Низкий уровень магния напрямую связан с трудностями при засыпании и частыми пробуждениями", — отмечает нутрициолог Дана Джеймс.

Не только сон, но и настроение

Семечки — источник цинка, который ускоряет превращение триптофана в серотонин. А это уже не просто сон, а настроение в придачу. Особенно полезны тыквенные семечки в периоды повышенного стресса или тревожности.

"Этот процесс способствует душевному спокойствию и может помочь людям, страдающим от бессонницы, связанной с тревогой", — сообщается в материале портала Health Shots.

Идеальные жиры? Да, такое бывает

Пусть тебя не пугает высокая жирность семян. Эти жиры — полезные, с высоким содержанием фитостеролов и необходимых минералов. Более того, они помогают бороться с "плохим" холестерином и улучшают эмоциональный фон. А ещё, вопреки диетическим мифам, помогают контролировать вес.

Как правильно есть семечки перед сном

Добавить тыквенные семечки в вечерний рацион просто:

  • Как перекус - съешь горсть обжаренных семян.

  • В напитке - смешай семечки с водой или растительным молоком.

  • С йогуртом или овсянкой - посыпь ими привычный ужин для усиления эффекта.

Но помни: даже полезное хорошо в меру. При чрезмерном употреблении возможны проблемы с пищеварением. А если есть склонность к аллергии на семена или орехи — проконсультируйся с врачом.

Уточнения

Семена тыквы (лат. semen cucurbitae) — съедобные семена тыквы или кабачка, как правило, овальные и плоские.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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