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Что если рак крови можно перепрограммировать: новые данные, которые могут спасти жизни

2:06
Здоровье

Многолетний труд команды гематологов из больницы Святой Урсулы под руководством Антонио Курти привел к значительному открытию в изучении острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Их исследование, опубликованное в Nature Communications, может стать основой для создания новых методов лечения этой агрессивной формы лейкемии.

Клетки крови
Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клетки крови

Как клетки общаются друг с другом?

Исследователи обнаружили уникальный механизм взаимодействия клеток — своеобразный "кодированный язык", с помощью которого они обмениваются информацией.

"Клетки выделяют частицы, называемые внеклеточными везикулами. Они содержат РНК, ДНК, белки и биомолекулы, которые, попадая в другие клетки, могут изменять их поведение", — объясняет Курти.

Самое интересное, что этот процесс влияет на метаболизм лейкозных клеток. Проще говоря, он определяет, насколько агрессивными они будут.

Почему это важно?

Метаболизм играет ключевую роль в жизнедеятельности клеток. Лейкозные клетки могут получать определенные "сигналы" через внеклеточные везикулы, и в зависимости от этого меняют свою активность. Если научиться контролировать этот процесс, можно:

  • Замедлить рост агрессивных клеток
  • Разработать новые мишени для терапии
  • Улучшить диагностику на ранних стадиях заболевания

"Расшифровав это сообщение, мы можем найти новые способы регулирования метаболизма лейкозных клеток. Это открывает путь к созданию более точных методов лечения, — подчеркивается в исследовании.

Когда ждать новую терапию?

Пока исследование находится на доклинической стадии, но его перспективы впечатляют. Открытие может изменить подход к лечению ОМЛ, сделав его более персонализированным и эффективным.

Курти подытоживает:

"Все инновационные методы лечения рождаются в лабораториях. Именно биологические исследования прокладывают дорогу к новым прорывам в онкологии."

Уточнения

Лейко́з (греч. λευκός — белый) (ликомия (греч. λευκός — белый и греч. αἷμα — кровь), алейкеми́я, Гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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