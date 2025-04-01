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Смертельный грибок распространяется в больницах США – насколько велика угроза

3:11
Здоровье

Случаи опасной грибковой инфекции Candida auris (C. auris) стремительно растут в США, и источников заражения становится все больше, говорится в новом исследовании.

Штамм Candida auris, выращенный в чашке Петри в лаборатории CDC.
Фото: commons.wikimedia.org by Shawn Lockhart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штамм Candida auris, выращенный в чашке Петри в лаборатории CDC.

Впервые выявленный в США в 2016 году, C. auris классифицируется Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) как "срочная угроза антимикробной устойчивости" из-за его устойчивости к лечению и быстрого распространения в больничной среде.

Недавнее исследование, проведенное в крупной системе здравоохранения Майами (Флорида), выявило увеличение числа случаев заражения на 2200 процентов - с 5 случаев в 2019 году до 115 случаев в 2023 году.

Чем опасен Candida Auris

По данным исследователей, стремительное распространение грибка соответствует общенациональным тенденциям: число заражений резко увеличилось в 2020 и 2021 годах, а затем продолжило расти в 2022 и 2023 годах.

В отличие от других грибковых инфекций, C. auris обладает высокой устойчивостью к противогрибковым препаратам, а также к обычным дезинфицирующим средствам, что делает его крайне трудноустранимым в больничной среде. Он часто передается через медицинское оборудование, такое как катетеры, пищевые зонды и аппараты искусственной вентиляции легких, вызывая опасные осложнения.

После заражения C. auris может привести к тяжелым инфекциям крови, поражению дыхательной системы, центральной нервной системы, внутренних органов и кожи.

Кто в группе риска

Для обычных людей риск заражения C. auris остается низким, так как здоровые организмы способны самостоятельно справляться с грибком. Однако для госпитализированных пациентов, особенно с ослабленным иммунитетом, угроза очень серьезна.

Наиболее распространенными остаются заражения крови, но растет число случаев поражения мягких тканей, костей и спинномозговой жидкости. Чем шире распространение грибка, тем сложнее его контролировать.

Реакция CDC и глобальная угроза

CDC давно предупреждает об опасности C. auris, и аналогичные вспышки фиксируются по всему миру. Впервые грибок был обнаружен в Японии в 2009 году, а в США случаи заражения начали регистрировать с 2016 года.

Чтобы сдержать распространение инфекции, медицинские учреждения должны соблюдать жесткие меры инфекционного контроля, включая:
— Усиленные протоколы дезинфекции в больницах
Строгие изоляционные процедуры
— Размещение пациентов в отдельных палатах, если это возможно

"Ранняя диагностика пациентов с C. auris и быстрое внедрение стратегий профилактики инфекции могут снизить количество инфекций крови", — отмечают исследователи.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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