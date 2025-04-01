65% без рецидивов: врачи научились обгонять рак лёгких

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теперь рак лёгких можно лечить не только эффективнее, но и раньше. Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило применение препарата ниволумаб на ранней стадии немелкоклеточного рака лёгких — самой распространённой формы заболевания, составляющей до 85% всех случаев. Это решение называют революционным: впервые иммунотерапия разрешена до операции, у пациентов с высоким риском рецидива.

Что это даёт пациентам

Клиническое исследование CheckMate-816 показало: через четыре года после начала лечения 79% пациентов, получавших ниволумаб с химиотерапией, были живы — против 62% в группе только с "химией". Причём без признаков прогрессирования болезни или рецидива остались 65% против 42%.

Это значит, что пациенты получают шанс победить болезнь с меньшим риском её возвращения. Лечение становится не просто эффективным — оно становится упреждающим.

Как меняется подход к лечению

Прежде иммунотерапию применяли в основном на поздних стадиях. Теперь она выходит на первый план — буквально до операции. Такой шаг позволяет:

Ударить по опухоли заранее

Снизить риск осложнений

И самое главное — повысить шансы на полное выздоровление

Почему рак лёгких — коварный враг

По прогнозам, в 2024 году в Италии будет выявлено около 45 тысяч новых случаев рака лёгких. Это третье по частоте злокачественное новообразование после рака груди и кишечника. Но по смертности рак лёгких — увы, лидер. Всё из-за его агрессивности и часто поздней диагностики.

Чаще всего страдают мужчины, но с ростом числа курящих женщин статистика меняется. Заболевание нередко диагностируют в возрасте 65-74 лет, но случаи среди молодёжи тоже участились.

Основной враг — сигареты

Курение — причина почти 80% всех случаев. Но не только оно:

Пассивное курение, особенно в помещении

Загрязнённый воздух в крупных городах

Контакт с асбестом, радоном, промышленной пылью

Малоподвижность и лишний вес

Плохое питание — мало овощей, много переработанной еды

В чём суть прорыва

Ранняя иммунотерапия меняет парадигму: теперь диагноз — не приговор. Современное лечение включает хирургию, химиотерапию и иммунотерапию в персонализированной связке. Такой подход даёт шанс на жизнь даже в тех случаях, где раньше было слишком поздно.

Уточнения

Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).

